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Günün Fırsatı: DJI Mini 4K Drone İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: DJI Mini 4K Drone İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
25.06.2025 - 16:47

DJI, drone teknolojisinde liderliğini sürdürürken, özellikle yeni başlayanlar ve bütçe dostu bir seçenek arayanlar için DJI Mini 4K modelini piyasaya sürdü. Bu kompakt drone, adından da anlaşılacağı gibi 4K video kaydı yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor ve kullanıcılarına etkileyici hava görüntüleri yakalama imkanı sunuyor. Taşıması kolay, kullanımı basit ve gelişmiş özellikleriyle DJI Mini 4K, drone dünyasına adım atmak isteyenler için harika bir başlangıç noktası olabilir. Şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimde!

Bu içerik 25.06.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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DJI Mini 4K, DJI'ın Mini serisinin genel tasarım felsefesine uygun olarak ultra hafif ve katlanabilir bir yapıya sahip.

DJI Mini 4K, DJI'ın Mini serisinin genel tasarım felsefesine uygun olarak ultra hafif ve katlanabilir bir yapıya sahip.

Bu sayede küçük bir çantada kolayca taşınabiliyor. Anlık çekim fırsatlarını kaçırmadan drone'unuzu her yere götürebiliyorsunuz.

Kaybolma tehlikesine karşı güvenlik özellikleri mevcut.

Kaybolma tehlikesine karşı güvenlik özellikleri mevcut.

Dahili GPS modülü, drone'un konumunu hassas bir şekilde sabitlemesine yardımcı olurken, akıllı eve dönüş (Return-to-Home) özelliği sayesinde pil seviyesi düşük olduğunda veya bağlantı kesildiğinde güvenli bir şekilde başlangıç noktasına geri dönebiliyor.

Drone'un en önemli özelliklerinden biri olan kamera, 4K 30 FPS video kaydı yapabilme kapasitesine sahip.

Drone'un en önemli özelliklerinden biri olan kamera, 4K 30 FPS video kaydı yapabilme kapasitesine sahip.

Bu, özellikle sosyal medyada paylaşım yapmayı sevenler veya anılarını yüksek çözünürlükte kaydetmek isteyenler için oldukça yeterli bir çözünürlük sunuyor. Ayrıca fotoğraf çekme yeteneği de bulunuyor. Gimbal stabilizasyonu sayesinde çekimlerinizde titremeleri en aza indirerek pürüzsüz ve profesyonel görünümlü videolar elde edebilirsiniz. 

Ürünü görmek için buraya tıklayın.

Günün indirimli ürünleri burada.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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