Güne Hazırlanma Şekline Göre Karakterini Analiz Ediyoruz!
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Herkesin güne başlama şekli birbirinden farklı. Kimileri hazırlanmaya geceden başlarken kimi de sabah aceleyle evden çıkıyor. Peki senin sabah rutinin karakterin hakkında neler söylüyor? Haydi cevabı birlikte öğrenelim! 👇
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1. Alarm çaldığında ilk tepkin ne oluyor?
2. Hazırlanırken en çok hangisine zaman ayırıyorsun?
3. Evden çıkmadan önce mutlaka kontrol ettiğin şey hangisi?
4. Sabah kahveni ya da çayını nasıl içiyorsun?
5. Hazırlanırken en çok hangisi moralini bozuyor?
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6. Evden 10 dakika içinde çıkman lazım ama hala hazır değilsin. Ne yaparsın?
7. Çantanın olmazsa olmazı hangisi?
8. Sabahları evden çıkarken ruh halin genelde nasıl oluyor?
Planlı ve kontrollü olmayı seven birisin.
Rahatına düşkün ve anı yaşayan birisin!
Enerjik ve meraklı birisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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