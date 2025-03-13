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Günde 5.000 Kalori Tüketerek Dört Yıl Boyunca Sadece Et ve Yağ Yiyen Kadın

Günde 5.000 Kalori Tüketerek Dört Yıl Boyunca Sadece Et ve Yağ Yiyen Kadın

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 13:17

Kalori saymak, karbonhidratları azaltmak, aralıklı oruç yapmak... Günümüzde birçok popüler diyet var ama hiçbiri Rachel Ashby’nin denediği kadar sıra dışı değil. Kendisi, tam dört yıldır her gün 5.000 kalori tüketerek neredeyse sadece et ve yağ ile besleniyor. ‘Carnivore Diyeti’ olarak bilinen beslenme tarzı, sebzeleri ve karbonhidratları tamamen hayatınızdan çıkarmanız anlamına geliyor. Rachel, diyeti uygulamaya başladığında hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük değişimler yaşadığını iddia ediyor. Peki, gerçekten dediği gibi mi yoksa bu diyet ciddi sağlık riskleri mi barındırıyor?

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Rachel Ashby, yıllarca keto diyetinden kalori sayımına kadar pek çok farklı beslenme programını denedi.

Rachel Ashby, yıllarca keto diyetinden kalori sayımına kadar pek çok farklı beslenme programını denedi.

Ancak 2019 yılında, sosyal medyada popülerleşen ‘Carnivore Diyeti’ ile tanıştı. Bu diyette sebzeler ve karbonhidratlar tamamen hayatınızdan çıkıyor, sadece et, yumurta ve süt ürünleri tüketiliyor.

Başlangıçta Rachel da bu diyete şüpheyle yaklaşıyordu ama bir deneme yapmaya karar verdi. Sonuç? İlk hafta içinde tam yedi kilo verdi. Hatta üç gün içinde daha enerjik hissettiğini ve beynindeki bulanıklığın kaybolduğunu iddia ediyor.

Diyetinin detaylarını paylaşan Rachel, günlük beslenme düzenini şu şekilde açıklıyor:

Diyetinin detaylarını paylaşan Rachel, günlük beslenme düzenini şu şekilde açıklıyor:

Kahvaltıda 10 yumurta, tereyağı ve tuz tüketen Rachel, öğle yemeği olarak da 1 kilo tavuk kanadı yiyor. Akşam yemeğinde ise 2-3 adet biftek tükettiğini söylüyor. 

Rachel, yemeklerini tamamen yağa dayalı bir tat alma hissine göre yediğini söylüyor. 'Yağ bana lezzetli gelmeye devam ettiği sürece yemeye devam ediyorum, eğer artık tadı güzel gelmiyorsa vücudumun yeterince aldığını anlıyorum.'

Peki bilim insanları ne diyor? Carnivore diyeti gerçekten sağlıklı mı?

Peki bilim insanları ne diyor? Carnivore diyeti gerçekten sağlıklı mı?

Rachel’ın iddiaları, birçok sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekse de bilim insanları ve beslenme uzmanları bu diyete temkinli yaklaşıyor. NHS (İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti), aşırı kırmızı et tüketiminin bağırsak kanseri riskini artırabileceğini ve sebze-meyve içermeyen diyetlerin sağlıklı olmadığını belirtiyor.

Bazı fitness uzmanları da uzun vadede tek tip beslenmenin vücutta ciddi eksiklikler yaratabileceğini söylüyor. Ancak Rachel, bu diyete başladığından beri kendini çok daha iyi hissettiğini ve kas kütlesinin arttığını iddia ediyor.

Bu diyeti daha detaylı olarak aşağıdaki içeriğimizde anlatmıştık 👇🏻

Rachel Ashby, dört yıldır sadece et ve yağ ağırlıklı beslenerek vücudunun daha güçlü ve sağlıklı hale geldiğini iddia ediyor.

Rachel Ashby, dört yıldır sadece et ve yağ ağırlıklı beslenerek vücudunun daha güçlü ve sağlıklı hale geldiğini iddia ediyor.

Aç kalmadan, kendini kısıtlamadan beslenebildiğini ve 'Önceden sürekli aç hissederdim ama şimdi sadece doyduğum kadar yiyorum.' diyerek diyetini savunuyor. Ancak uzmanlar, aşırı kırmızı et tüketiminin uzun vadede sağlık problemlerine yol açabileceğini ve daha dengeli bir beslenme düzeninin daha güvenli olacağını belirtiyor.

Bu sıra dışı diyetin gerçekten sağlığa faydalı olup olmadığı konusunda bilim dünyası kesin bir sonuca ulaşmış değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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