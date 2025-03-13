Günde 5.000 Kalori Tüketerek Dört Yıl Boyunca Sadece Et ve Yağ Yiyen Kadın
Günde 5.000 Kalori Tüketerek Dört Yıl Boyunca Sadece Et ve Yağ Yiyen Kadın
Kalori saymak, karbonhidratları azaltmak, aralıklı oruç yapmak... Günümüzde birçok popüler diyet var ama hiçbiri Rachel Ashby’nin denediği kadar sıra dışı değil. Kendisi, tam dört yıldır her gün 5.000 kalori tüketerek neredeyse sadece et ve yağ ile besleniyor. ‘Carnivore Diyeti’ olarak bilinen beslenme tarzı, sebzeleri ve karbonhidratları tamamen hayatınızdan çıkarmanız anlamına geliyor. Rachel, diyeti uygulamaya başladığında hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük değişimler yaşadığını iddia ediyor. Peki, gerçekten dediği gibi mi yoksa bu diyet ciddi sağlık riskleri mi barındırıyor?
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Rachel Ashby, yıllarca keto diyetinden kalori sayımına kadar pek çok farklı beslenme programını denedi.
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Diyetinin detaylarını paylaşan Rachel, günlük beslenme düzenini şu şekilde açıklıyor:
Peki bilim insanları ne diyor? Carnivore diyeti gerçekten sağlıklı mı?
Rachel Ashby, dört yıldır sadece et ve yağ ağırlıklı beslenerek vücudunun daha güçlü ve sağlıklı hale geldiğini iddia ediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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