Günde 5.000 Kalori Tüketerek Dört Yıl Boyunca Sadece Et ve Yağ Yiyen Kadın

Ancak 2019 yılında, sosyal medyada popülerleşen ‘Carnivore Diyeti’ ile tanıştı. Bu diyette sebzeler ve karbonhidratlar tamamen hayatınızdan çıkıyor, sadece et, yumurta ve süt ürünleri tüketiliyor.

Başlangıçta Rachel da bu diyete şüpheyle yaklaşıyordu ama bir deneme yapmaya karar verdi. Sonuç? İlk hafta içinde tam yedi kilo verdi. Hatta üç gün içinde daha enerjik hissettiğini ve beynindeki bulanıklığın kaybolduğunu iddia ediyor.