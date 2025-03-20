Gülerken İçinizi Burkacak 15 Kara Mizah Film Önerisi
Gülerken İçinizi Burkacak 15 Kara Mizah Film Önerisi
Kara mizah, komedinin en keskin, en sarsıcı ve en zeki hâlidir. Bir yandan kahkahalar atarken, diğer yandan içten içe bir huzursuzluk hissedersiniz. Çünkü bu filmler, hayatın en acı gerçeklerini, en sert olaylarını bile absürt ve ironik bir şekilde anlatmayı başarır.
Eğer zeki diyalogları, keskin taşlamaları ve 'bu kadar gülmek normal mi?' diye sorgulatan senaryoları seviyorsanız, işte izlerken hem güldürecek hem de düşündürecek 15 kara mizah film!
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1. In Bruges (2008)
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2. The Lobster (2015)
3. Burn After Reading (2008)
4. Dr. Strangelove (1964)
5. Fargo (1996)
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6. American Psycho (2000)
7. A Serious Man (2009)
8. Death at a Funeral (2007)
9. The Death of Stalin (2017)
10. Four Lions (2010)
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11. I, Tonya (2017)
12. Sorry to Bother You (2018)
13. The Square (2017)
14. Observe and Report (2009)
15. War on Everyone (2016)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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