Gülerken İçinizi Burkacak 15 Kara Mizah Film Önerisi

Kara mizah, komedinin en keskin, en sarsıcı ve en zeki hâlidir. Bir yandan kahkahalar atarken, diğer yandan içten içe bir huzursuzluk hissedersiniz. Çünkü bu filmler, hayatın en acı gerçeklerini, en sert olaylarını bile absürt ve ironik bir şekilde anlatmayı başarır.

Eğer zeki diyalogları, keskin taşlamaları ve 'bu kadar gülmek normal mi?' diye sorgulatan senaryoları seviyorsanız, işte izlerken hem güldürecek hem de düşündürecek 15 kara mizah film!