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GSM Operatörlerinden Şok Zam! Telefon Faturalarına İki Yılda Yüzde 500 Zam Yapıldı

GSM Operatörlerinden Şok Zam! Telefon Faturalarına İki Yılda Yüzde 500 Zam Yapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 22:02

Akaryakıt, giyim, market… Elimizi nereye atsak ertesi gün hatta belki 1 saat sonra bile fiyatı değişiyor. Her kaleme gelen zamlar tabii ki telefon faturalarını katlanarak artırdı. Evrensel’den Duygu Ayber Gültekin’in haberine göre CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanka, GSM operatörlerinin son iki yılda paketlerine yüzde 500 zam yaptığını belirterek tepki gösterdi.

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GSM operatörlerinden telefon faturalarına şok zam.

GSM operatörlerinden telefon faturalarına şok zam.

GSM operatörleri faturalarına son iki yılda yüzde 500 zam yaptı. Bu iddialar CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko'ya ait. Kanko, fahiş zamları TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi. Son iki yılda internet ve konuşma paketlerine yaklaşık yüzde 500 zam yapıldığını ifade eden Kanko, şunları dedi:

“Son iki yılda dolar kuru yaklaşık yüzde 95 arttı ama GSM operatörleri internet ve konuşma paketlerine yüzde 500’e varan zam yaptı! Bu artık zam değil, tam anlamıyla kurumsallaşmış bir soygun düzenidir. Vatandaş iletişim hakkını bile parayla satın alamaz hale geldi! Gençler bu fahiş fiyatlarla internete erişemiyor, öğrenciler derslere, insanlar kamu hizmetlerine ulaşamıyor.'

Kanko, Ulaştırma Bakanlığı'nı göreve çağırarak bir önlem almadığını dile getirdi.

Kanko, Ulaştırma Bakanlığı'nı göreve çağırarak bir önlem almadığını dile getirdi.

Kanko, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nerede? Bu fahiş fiyatlar karşısında neden hiçbir adım atmıyorsunuz? Rekabet Kurumu ne iş yapar? 3 şirketin oluşturduğu tekelci düzene sessiz kalınması, bu soyguna ortak olmak demektir. Halkı hiçe sayan bu düzeni kabul etmiyoruz! Derhal müdahale edin, iletişim hakkı lüks değil, temel bir haktır.'

Fiyatlardaki bu artışın özellikle gençlerin eğitim ve bilgiye erişimini engellediğini söyleyen Kanko, hükümete bu konuyla ilgili harekete geçme çağrısında bulundu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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