GSM Operatörlerinden Şok Zam! Telefon Faturalarına İki Yılda Yüzde 500 Zam Yapıldı
Akaryakıt, giyim, market… Elimizi nereye atsak ertesi gün hatta belki 1 saat sonra bile fiyatı değişiyor. Her kaleme gelen zamlar tabii ki telefon faturalarını katlanarak artırdı. Evrensel’den Duygu Ayber Gültekin’in haberine göre CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanka, GSM operatörlerinin son iki yılda paketlerine yüzde 500 zam yaptığını belirterek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
GSM operatörlerinden telefon faturalarına şok zam.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanko, Ulaştırma Bakanlığı'nı göreve çağırarak bir önlem almadığını dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın