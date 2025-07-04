GSM Operatörlerinden Şok Zam! Telefon Faturalarına İki Yılda Yüzde 500 Zam Yapıldı

GSM operatörleri faturalarına son iki yılda yüzde 500 zam yaptı. Bu iddialar CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko'ya ait. Kanko, fahiş zamları TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi. Son iki yılda internet ve konuşma paketlerine yaklaşık yüzde 500 zam yapıldığını ifade eden Kanko, şunları dedi:

“Son iki yılda dolar kuru yaklaşık yüzde 95 arttı ama GSM operatörleri internet ve konuşma paketlerine yüzde 500’e varan zam yaptı! Bu artık zam değil, tam anlamıyla kurumsallaşmış bir soygun düzenidir. Vatandaş iletişim hakkını bile parayla satın alamaz hale geldi! Gençler bu fahiş fiyatlarla internete erişemiyor, öğrenciler derslere, insanlar kamu hizmetlerine ulaşamıyor.'