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En Düşük Emekli Maaşı Yükseltildi! AKP Grup Başkanı Açıkladı

En Düşük Emekli Maaşı Yükseltildi! AKP Grup Başkanı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.07.2025 - 15:40

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının yükseltildiğini açıkladı. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu.

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En düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı ne kadar?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşıNIN 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Abdullah Güler açıklamasında '14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından yüzde 16.67, SSK Bağ-Kur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta genel kurul çalışmalarıyla bu rakam kanunlaşacak' dedi.

Abdullah Güler şunları söyledi: 

'2025 Ocak ayı itibarıyla biz 14 bin 469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında emeklimizi bu sistem dahilinde yine Hazine’den karşılanacak şekilde, en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız.'

Haziran enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.67; memur ve memur emeklisine yüzde 15.57 zam yapılmıştı.

Haziran enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.67; memur ve memur emeklisine yüzde 15.57 zam yapılmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında enflasyon aylık 1.37; yıllık yüzde 35.05 oldu. 

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak. 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 lira seviyesine yükselmesi bekleniyordu.

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Enflasyon verileriyle belli olan diğer zamlar şöyle👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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