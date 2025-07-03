En Düşük Emekli Maaşı Yükseltildi! AKP Grup Başkanı Açıkladı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşıNIN 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Abdullah Güler açıklamasında '14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından yüzde 16.67, SSK Bağ-Kur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta genel kurul çalışmalarıyla bu rakam kanunlaşacak' dedi.

Abdullah Güler şunları söyledi:

'2025 Ocak ayı itibarıyla biz 14 bin 469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında emeklimizi bu sistem dahilinde yine Hazine’den karşılanacak şekilde, en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız.'