En Düşük Emekli Maaşı Yükseltildi! AKP Grup Başkanı Açıkladı
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının yükseltildiğini açıkladı. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu.
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En düşük emekli maaşı ne kadar?
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Haziran enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.67; memur ve memur emeklisine yüzde 15.57 zam yapılmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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