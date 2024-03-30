Gösterdikleri Zaman Milyon Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Saati
Gösterdikleri Zaman Milyon Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Saati
Her geçen gün yeni tür bir aksesuar ve teknolojik alet çıkmakta ama bu saatlere olan ilgimizi diğer eski aksesuarlarımıza nazaran düşürmüyor. Tabii bu ilgi milyonerler için de aynı ama daha farklı ve lüks şekilde.
Milyonluk saatlere gelin birde birlikte bir göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Jacob & Co. Billionaire Watch - 18 milyon $
9. Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239 - 18.7 milyon $
8. Jacob & Co. Billionaire Timeless Treasure - 20 milyon $
7. Chopard 201 Carat - 25 milyon $
6. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication - 26 milyon $
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette - 26 milyon $
4. Breguet Grande Complication Marie Antoinette - 30 milyon $
3. Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 - 31 milyon $
2. Graff Diamonds The Fascination - 40 milyon $
1. Graff Hallucination - 55 milyon $
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda