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Gösterdikleri Zaman Milyon Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Saati

etiket Gösterdikleri Zaman Milyon Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Saati

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 14:01

Her geçen gün yeni tür bir aksesuar ve teknolojik alet çıkmakta ama bu saatlere olan ilgimizi diğer eski aksesuarlarımıza nazaran düşürmüyor. Tabii bu ilgi milyonerler için de aynı ama daha farklı ve lüks şekilde.

Milyonluk saatlere gelin birde birlikte bir göz atalım.

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10. Jacob & Co. Billionaire Watch - 18 milyon $

10. Jacob & Co. Billionaire Watch - 18 milyon $

189 karatlık Akosha pırlantalarla kaplanmış bu tasarım, her bir pırlantanın standart zümrüt kesim pırlantadan (en popüler pırlanta şekillerinden biri) %30 daha büyük görünmesini sağlayan özel bir kesime sahiptir. Ayrıca bu saatin, 167 element ve 18 mücevherden oluşan, karmaşık ve el yapımı mekanizmasını iş başında görebileceğiniz iskelet yüzü de mevcut. Bilezik ve kadrana ekstradan 18 ayar beyaz altın da entegre edilmiştir.

9. Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239 - 18.7 milyon $

9. Rolex Paul Newman Daytona Ref. 6239 - 18.7 milyon $

Bu sade ve şık saat aktör Paul Newman'ın eşi Joanne Woodward tarafından 1968 yılında sipariş edildi. Kendine özgü siyah ve krem rengi kadranı ve zarif Art Deco tarzıyla, hem saat tutkunlarının hem de Hollywood hatıra koleksiyoncularının ilgisini çekmekte. Bu ikonik saate ilgi o kadar yüksekmiş ki müzayedesi sadece 12 dakika içinde sona ermiş.

8. Jacob & Co. Billionaire Timeless Treasure - 20 milyon $

8. Jacob & Co. Billionaire Timeless Treasure - 20 milyon $

Tüm yüzeyini değerli taşlarla kaplanan saatin, kasası ve bileziği boyunca 425'in üzerinde Asscher kesim sarı elmas ve 76 zümrüt taşı bulunuyor. Her açıdan ışıkla parıldayan ilk renkli Jacob & Co. Billionaire serisi saat, 216,9 karat gibi inanılmaz bir ağırlığa sahip toplam 482 sarı elmastan oluşmakta.

7. Chopard 201 Carat - 25 milyon $

7. Chopard 201 Carat - 25 milyon $

Çok ince bir görüntüye sahip olmasa da bu Chopard saati kesinlikle lüks tarzıyla dikkat çekici. Çok çeşitli muhteşem renklerde 874 pırlantaya sahip (toplamda 201 karat) bu saatin değeri ise 25 milyon dolar.

6. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication - 26 milyon $

6. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication - 26 milyon $

İlk olarak 1933 yılında Henry Graves adında zengin bir Amerikalı bankacı için üretilen bu Patek Philippe altın cep saatinin, saat yapımcılığının bilgisayar hesaplamaları yerine zanaatkarlara dayanmak zorunda olduğu dönemde tasarlanması ve üretilmesi 7 yıl sürdü. Saatin güncel sahibinin ismi bilinmemekte.

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5. Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette - 26 milyon $

5. Jaeger-LeCoultre Joaillerie 101 Manchette - 26 milyon $

Üst düzey marka Jaeger-LeCoultre'un bu karmaşık saati saltanatının 60. yılını kutlamak için Kraliçe II. Elizabeth'e hediye olarak üretildi. Aslında beyaz altından yapılmış, bir dizi cilalı ve pırlantalı bağlantı içeren tamamen benzersiz profili ve minyatür kalibre zaman göstergesiyle (dünyanın en küçüklerinden biri) bu saat tarihi saraylara ve özel devlet işlevlerine eşlik etmeyi hak ediyor.

4. Breguet Grande Complication Marie Antoinette - 30 milyon $

4. Breguet Grande Complication Marie Antoinette - 30 milyon $

Efsaneye göre bu saat, ikonik Fransız kraliçesi ve hayattaki en güzel şeylerin hayranı Marie Antoinette için sevgililerinden biri tarafından sipariş edilmişti. Bu olağanüstü parçanın yapımı yaklaşık 40 yıl sürdü ve ne yazık ki tasarımcısı işini tamamlayamadan idam edildi; bu da bu tarihi saatin romantizmine ve gizemine katkıda bulundu. Altınla kaplanmış bu model, sonsuz takvim ve termometre dahil o dönemde var olan her türlü komplikasyonu içeriyor. Saat L.A. Mayer müzesinde meraklılarına seyir zevki vermekte ama paranın gücünü kullanarak 30 milyon dolarcığa satın alabilirsiniz 😁.

3. Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 - 31 milyon $

3. Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 - 31 milyon $

Bu saatin biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki kadranı var. Şimdiye kadar satılan en pahalı Patek saati olan Grandmaster Chime, beş farklı zil modunun (adı da buradan geliyor) yanı sıra akustik alarm ve tarih tekrarlayıcı dahil olmak üzere 20 farklı komplikasyona sahip. Her iki kadran da altın uygulanmış rakamlara ve 18 bin som altın kadran plakalarına sahip mavi opalindir. Kasası beyaz altın, kayışı lacivert timsah derisinden yapılmıştır.

Kendisi için iki yüzlü bir saat denebilir...

2. Graff Diamonds The Fascination - 40 milyon $

2. Graff Diamonds The Fascination - 40 milyon $

The Fascination, dünyanın en ünlü elmaslarından bazılarını satın alması ve cilalaması ile tanınan İngiliz kuyumcu markası Graff Diamonds'ın eseri. The Fascination yalnızca saat işçiliğin bir başyapıtı değil aynı zamanda elmas ustalığının da eşsiz bir göstergesi. Bu saat, 152,96 karatlık beyaz pırlanta ve ortasında yüzük olarak da kullanılabilen 38 karatlık armut biçimli pırlanta kadrandan oluşuyor.

1. Graff Hallucination - 55 milyon $

1. Graff Hallucination - 55 milyon $

Graff Hallucination, 55 milyon $ değeriyle şimdiye kadar üretilmiş en pahalı saat. 2014 yılında piyasaya sürülen saatin tüm yapısı, gökkuşağı tarzı tasarımlı platin bileziği tamamen kaplayan 110 karattan fazla nadir elmas ve taştan oluşuyor. Bu muazzam değerli saatin sahibiyse, Güney Afrika Diamond Corporation'ın hakim hissedarı Laurence Graff.

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