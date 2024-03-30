Gösterdikleri Zaman Milyon Değerinde: Dünyanın En Pahalı 10 Saati

Bu saatin biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki kadranı var. Şimdiye kadar satılan en pahalı Patek saati olan Grandmaster Chime, beş farklı zil modunun (adı da buradan geliyor) yanı sıra akustik alarm ve tarih tekrarlayıcı dahil olmak üzere 20 farklı komplikasyona sahip. Her iki kadran da altın uygulanmış rakamlara ve 18 bin som altın kadran plakalarına sahip mavi opalindir. Kasası beyaz altın, kayışı lacivert timsah derisinden yapılmıştır.

Kendisi için iki yüzlü bir saat denebilir...