Google Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Aranan Kelimeleri Duyurdu
Google Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Aranan Kelimeleri Duyurdu
2024'te sona yaklaşmamızla birlikle büyük firmalar da geçirdiğimiz yıla dair bazı verileri paylaşmaya başladı. En çok merak edilenlerden biri de 2024 yılı boyunca yapılan Google aramalarıydı. Konular, kişiler ve kategorilere göre milyonlarca arama yapıldı. Bakalım Türk halkı en çok neleri aratmış?
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Konularda A Milli takımımızın da katıldığı EURO 2024 finalleri vardı.
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Kişilerde de futbol dünyasının yıldızları dikkat çekiyor.
2024 yılında hayatını kaybeden isimlerden öne çıkanlar şu şekilde;
Dizilerde ise durum şöyle;
Tarifler de şu şekilde;
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Şarkı sözlerinde zirvede Zeynep Bastık var
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ne zaman futbolcular hiç aranmazsa o zaman gelişiriz