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Google Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Aranan Kelimeleri Duyurdu

Google Türkiye'de 2024 Yılında En Çok Aranan Kelimeleri Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2024 - 14:41

2024'te sona yaklaşmamızla birlikle büyük firmalar da geçirdiğimiz yıla dair bazı verileri paylaşmaya başladı. En çok merak edilenlerden biri de 2024 yılı boyunca yapılan Google aramalarıydı. Konular, kişiler ve kategorilere göre milyonlarca arama yapıldı. Bakalım Türk halkı en çok neleri aratmış?

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Konularda A Milli takımımızın da katıldığı EURO 2024 finalleri vardı.

Konularda A Milli takımımızın da katıldığı EURO 2024 finalleri vardı.

Kişilerde de futbol dünyasının yıldızları dikkat çekiyor.

Kişilerde de futbol dünyasının yıldızları dikkat çekiyor.

1. Osimhen

2. Merih Demiral

3. Ferdi Kadıoğlu

4 Mustafa Sarıgül

5. Rafa Silva

6. Kenan Yıldız

7. Eylem Tok

8. Murat Kurum

9. Sacha Boey

10. Cenk Tosun

2024 yılında hayatını kaybeden isimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

2024 yılında hayatını kaybeden isimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

1. Narin

2. Metin Arolat

3. Efe Deprem

4. Aydemir Akbaş

5. Tolga Savacı

6. Ahu Tuğba

7. Yusuf Kavaklı

8. İkbal Uzuner

9. Gülşah Çomoğlu

10. Kenan Işık

Dizilerde ise durum şöyle;

Dizilerde ise durum şöyle;

1. Gaddar

2. Kızıl Goncalar

3. İnci Taneleri

4. Hudutsuz Sevda

5. Şahane Hayatım

6. Deha

7. Mahsun J

8. Bahar

9. Prens

10. Bir Gece Masalı

Tarifler de şu şekilde;

Tarifler de şu şekilde;

1. Dubai Çikolatası

2. Palamut Tarifi

3. Soğuk Kahve Tarifi

4. Laz Böreği Tarifi

5. Jalapeno Tarifi

6. Elbasan Tava Tarifi

7. Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

8. Churros Tarifi

9. Biryani Tarifi

10. Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

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Şarkı sözlerinde zirvede Zeynep Bastık var

Şarkı sözlerinde zirvede Zeynep Bastık var

1. Lan

2. Sana El Pençe Durmam

3. Gemileri Yakarım

4. Dilber

5. Kömür

En çok aranan oyuncu İnci Taneleri'yle öne çıkan Hazar Ergüçlü

En çok aranan oyuncu İnci Taneleri'yle öne çıkan Hazar Ergüçlü

1. Hazar Ergüçlü

2. Gamze Özçelik

3. Kadir İnanır

4. Erdal Beşikçioğlu

5. Demet Evgar

6. Yılmaz Erdoğan

7. Uraz Kaygılaroğlu

8. Settar Tanrıöğen

9. Ali Burak Ceylan

10. Serkan Keskin

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Osman Elmallı

ne zaman futbolcular hiç aranmazsa o zaman gelişiriz