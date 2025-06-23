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Gonca Vuslateri Kimdir? Gonca Vuslateri Kaç Yaşında, Evli mi? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Gonca Vuslateri Kimdir? Gonca Vuslateri Kaç Yaşında, Evli mi? Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2025 - 21:05

Türkiye’nin en dikkat çekici oyuncularından biri olan Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Tiyatrodan sinemaya, ekranlardan dijital platformlara uzanan çok yönlü kariyeriyle tanınan Vuslateri, hem oyunculuğu hem de yazarlığıyla sanat dünyasında iz bırakıyor. Peki Gonca Vuslateri'nin oynadığı filmler hangileri, aldığı ödüller neler ve 2025’te hangi projelerde yer alıyor? İşte Gonca Vuslateri’nin hayatı, kariyer dönüm noktaları ve merak edilen tüm detaylar…

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Gonca Vuslateri Kimdir?

Gonca Vuslateri Kimdir?

Gonca Vuslateri, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olmasının yanı sıra yazar ve seslendirme sanatçısı olarak da bilinen çok yönlü bir sanatçıdır. Oyunculuk kariyerine genç yaşta tiyatro sahnesinde adım atmış, ardından televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. 

Özellikle absürt komedi ve dramatik rollerdeki derinliğiyle dikkat çeken Vuslateri, kısa sürede Türkiye'nin en özgün ve kendine has oyuncularından biri haline gelmiştir. Hem geleneksel tiyatroda hem de dijital platformlarda aktif olarak üretmeye devam eden sanatçı, sanat dünyasındaki çok yönlülüğüyle öne çıkar. 

Gonca Vuslateri, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda edebi dili ve özgün kişiliğiyle de Türkiye'nin çağdaş sanatçı portresine katkıda bulunan önemli isimler arasında yer almaktadır.

Gonca Vuslateri Kaç Yaşında?

Gonca Vuslateri Kaç Yaşında?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Başak burcu olan Vuslateri, titiz ve detaycı yapısıyla bu burcun özelliklerini hem özel yaşamında hem de sanat kariyerinde yansıtmaktadır. Yaklaşık 1.65 cm boyunda olan başarılı oyuncunun kilosu ise 55 civarındadır.

Gonca Vuslateri Aslen Nereli?

Gonca Vuslateri Aslen Nereli?

Gonca Vuslateri aslen Bursa doğumludur; ancak ailesinin kökeni Batum göçmenidir. Babası asker olduğu için çocukluk yıllarında farklı şehirlerde büyüyen Vuslateri, bu durumun ona erken yaşta gözlem yeteneği kazandırdığını sıkça dile getirmiştir. 

Annesi ev hanımı olan sanatçının Gaye Vuslateri adında bir kız kardeşi vardır. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Gonca Vuslateri, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak oyunculuk alanındaki temel eğitimini burada almıştır. 

Kültürel birikimi ve disiplinli eğitimi, onun sahnede ve ekranda gösterdiği başarılı performansların temelini oluşturmuştur.

Gonca Vuslateri'nin Kariyer Başlangıcı

Gonca Vuslateri'nin Kariyer Başlangıcı

Gonca Vuslateri’nin oyunculuk serüveni, çocuk yaşlarda tiyatro sahnesine adım atmasıyla başladı. Profesyonel anlamda ilk kez kamera karşısına geçmesi, 1998 yılında yayınlanan “Ruhsar” dizisindeki küçük bir rolle gerçekleşti. Onu geniş kitlelerle buluşturan çıkış ise 2011 yılında Kanal D’de yayınlanan “Yalan Dünya” dizisindeki Vasfiye Teyze karakteriyle oldu. 

Bu karakter sayesinde hem oyunculuk yeteneği hem de taklit ve seslendirme becerileri büyük beğeni topladı. Sinema kariyerindeki dikkat çeken ilk yapımı ise 2013 yılında vizyona giren “Kaybedenler Kulübü Yolda” filmi oldu. Oyunculuğa olan tutkusunu ve yeteneğini genç yaşta fark eden usta tiyatrocu Ayşen Gruda’nın da Gonca Vuslateri’nin erken dönem kariyerinde ilham verici bir rolü olduğu bilinir.

Gonca Vuslateri'nin Özel Hayatı

Gonca Vuslateri'nin Özel Hayatı

Gonca Vuslateri, 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile sade ve gözlerden uzak bir nikâh töreniyle evlenmiştir. Bu evlilikten, 2024 yılında 'Asya' adını verdikleri kızlarını dünyaya getiren çift, ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştır. 

Vuslateri, sosyal medya paylaşımlarında sık sık anneliğe dair duygularını dile getirirken, kızı Asya’nın hayatına kattığı anlamdan da içtenlikle bahsetmektedir. Levent Yaşar ise sanat camiasının dışında bir iş insanı olarak bilinir ve çift, medya ilgisinden uzak, dengeli bir özel hayat sürdürmeyi tercih etmektedir.

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Gonca Vuslateri'nin Öne Çıkan Açıklamaları

Gonca Vuslateri'nin Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Ben biraz geç büyümüş bir çocuğum. Oyunculuk, çocukken oyun gibi başladı, şimdi hâlâ sahnede oyun oynuyorum.”

  • “Hayatım boyunca ‘normali’ oynamaya çalıştım ama ben biraz eğri bir tipim. Eğriyi sevdim.”

  • “Sanat benim için bir varoluş biçimi. Oyunculuk yapmazsam yok gibi hissediyorum.”

  • “Zor bir çocukluk geçirdim ama en çok oradan beslendim. Duygularımı bastırmadım, hepsini sahneye taşıdım.”

  • “Kendimi anlatmayı çok sevmem ama yazarken açılıyorum. Kalem benim ikinci sesim.”

  • “Annelik bana sabrı, Levent ise güveni öğretti. İkisi de geç geldi ama çok güzel geldi.”

  • “Şöhretin üzerimde ağırlık yapmasına izin vermedim. Ben hep işimi yapıp kenarda durmayı sevdim.”

  • “Komedi oynamak en zorudur ama en çok onda kendimi buluyorum. Ağlatmak kolay, güldürmek cesaret ister.”

  • “Beni bir kalıba sokmak isteyen çok oldu. Ama ben hep o kalıbı kıran kadın oldum.”

  • “Kızım Asya’yı kucağıma aldığım an, hayatın tüm anlamı yer değiştiriyor. Artık sahnede değil, gözüm onun gözlerinde.”

Gonca Vuslateri'nin Yer Aldığı Diziler

Gonca Vuslateri'nin Yer Aldığı Diziler

📺 Ekran Dizileri

  • Ruhsar, 1998, Konuk oyuncu (çocuk oyuncu)

  • Kız Babası, 2006, Figen

  • Küçük Kadınlar, 2008, Cansu

  • Canım Ailem, 2009, Zehra

  • Haneler, 2009, Farklı tiplemeler

  • Yerden Yüksek, 2010, Sıla

  • Küçük Sırlar, 2010, Ceyla

  • Yalan Dünya, 2011–2014, Eylem ve Vasfiye Teyze (çift karakter)

  • Ali Ayşe’yi Seviyor, 2012, Ayşe

Anne, 2016, Şule

  • Tehlikeli Karım, 2018, Leyla

  • Büyük Selçuklu: Alparslan, 2021, Evdokya

  • Aile, 2023, Seher

  • Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., 2025, Nur 

🌐 İnternet Dizileri

  • Jet Sosyete, 2019 (Exxen’de yayınlanan özel bölümler), Tijen (konuk oyuncu)

  • İlk ve Son, 2021 (BluTV), Zuhal

  • Erşan Kuneri, 2022 (Netflix), Feride Orhun

  • Zeytin Ağacı (Another Self), 2023 (Netflix), Defne (konuk karakter)

Gonca Vuslateri'nin Yer Aldığı Filmler

Gonca Vuslateri'nin Yer Aldığı Filmler

Filmler

  • Bornova Bornova (2009) – Hande

  • Kaybedenler Kulübü (2011)

  • Bizans Oyunları: Geym of Bizans (2016) – Kilitorya (5. Klitorya IV)

  • Düğüm Salonu (2018)

  • Hedefim Sensin (2018) – Leyla

  • Her Şey Dahil (2022)

  • Horoz Dövüşü (2022) – Jeyan

  • Kuzenler Firarda (2022)

  • Allah Yazdıysa Bozsun (2022)

  • Alya (2023) – Defne

  • Cenazemize Hoşgeldiniz (2023) – Misliye (aynı zamanda senarist)

  • Zaferin Rengi (2024) – Vera

  • Dilemma (2024)

  • Aşk Sadece Bir An (2025)

Kısa Filmler

  • Ve Sonsuza Kadar Mutlu Yaşadılar... (2012)

  • Kadife Çoraplar (2012)

Gonca Vuslateri'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Gonca Vuslateri'nin Ödülleri ve Adaylıkları

🏅 Ödüller ve Adaylıklar

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • 2011 – Efes Pilsen Özel Ödülü

  • “Punk Rock” tiyatro oyunu ile aldığı bu özel ödül, ilk profesyonel ödülüdür.

  • 2019 – Komedi Dalında Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu

  • “Düğüm Salonu” filmindeki performansıyla bu ödüle layık görüldü.

  • 2024 – Aday: Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu

  • “Cenazemize Hoş Geldiniz” filmiyle aday gösterildi.

Altın Kelebek Ödülleri

  • 2013 – En İyi Kadın Komedi Oyuncusu
  • “Yalan Dünya” dizisindeki performansıyla bu prestijli ödülü kazandı.

Bilkent Televizyon Ödülleri

  • 2014 – En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu
  • “Yalan Dünya” ile bir başka önemli komedi odaklı ödülü aldı.

IMDb–Sadri Alışık Sinema Ödülleri

  • 2019 – Best Performance by an Actress in a Supporting Role – Comedy (Sadri Alişık Cinema Award)

  • “Night of Knots” filmi ile benzer kategoride uluslararası kaynaklarda da ödüllendirildi.

  • 2024 – Aday: Best Performance by an Actress in a Supporting Role – Comedy (Sadri Alışık Cinema Award)

  • “Cenazemize Hoş Geldiniz” ile adaylık aldı.

Golden Palm Awards

  • 2024 (20 Kasım 2024) – Yılın En İyi Dram Oyuncusu

  • “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisindeki performansıyla Dram kategorisinde ödül kazandı. Tören sırasında Bodrum’da garsonluk yaptığı geçmişiyle duygusal bir konuşma yaptı.

  • 2025 (13 Mayıs 2025) – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

  • Aynı diziyle (Leyla…) Büyük Kadın Performansı kategorisinde ödül aldı; konuşmasında Filistinli bir kıza adadı ve duygusal anlar yaşadı.

Quality Dergisi Ödülü

  • 2025 – En İyi Kadın Oyuncu
  • Quality Dergisi tarafından yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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