Golü Topun Başındaki Futbolcu Attı! 52 Orduspor'dan Aliğa FK Maçında Harika Organizasyon
Golü Topun Başındaki Futbolcu Attı! 52 Orduspor'dan Aliğa FK Maçında Harika Organizasyon
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TFF 2. Lig' yükselme mücadelesinde 52 Orduspor, normal sezonu namağlup bitiren Aliağa FK'yı tek golle geçti ve rövanş öncesinde avantajı eline aldı.
Zafer golü, 63. dakikadaki duran toptan geldi. Topun başındaki Anıl Şahin koşu yaparak kendini unutturdu ve takımını öne geçirdi.
52 Orduspor'un golü 👇
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