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Golü Topun Başındaki Futbolcu Attı! 52 Orduspor'dan Aliğa FK Maçında Harika Organizasyon

Golü Topun Başındaki Futbolcu Attı! 52 Orduspor'dan Aliğa FK Maçında Harika Organizasyon

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
17.05.2024 - 14:18

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off ilk maçında 52 Orduspor, sahasında Aliağa FK’yı 1-0 yendi. Ev sahibi ekibin galibiyet golü, görülmeye değerdi.

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TFF 2. Lig' yükselme mücadelesinde 52 Orduspor, normal sezonu namağlup bitiren Aliağa FK'yı tek golle geçti ve rövanş öncesinde avantajı eline aldı.

TFF 2. Lig' yükselme mücadelesinde 52 Orduspor, normal sezonu namağlup bitiren Aliağa FK'yı tek golle geçti ve rövanş öncesinde avantajı eline aldı.

Zafer golü, 63. dakikadaki duran toptan geldi. Topun başındaki Anıl Şahin koşu yaparak kendini unutturdu ve takımını öne geçirdi.

Zafer golü, 63. dakikadaki duran toptan geldi. Topun başındaki Anıl Şahin koşu yaparak kendini unutturdu ve takımını öne geçirdi.

52 Orduspor'un golü 👇

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