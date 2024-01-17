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Göklerin Hakimleri Burada: Dünyanın En Büyük 10 Havacılık Şirketi

etiket Göklerin Hakimleri Burada: Dünyanın En Büyük 10 Havacılık Şirketi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 14:01

Zaman içerisinde göklerin hakimiyetini sağlayan firmaları öğrenmeye hazır mısınız? Gelin birlikte hem etki alanları hem de bütçeleri ile göklerin hakimi olan dünyanın en büyük havacılık şirketlerini keşfedelim!

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1. Delta Air Lines

1. Delta Air Lines

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük firmalarından biri olan Delta Air Lines aynı zamanda dünyanın en eski şirketlerinden biridir. 1928 yılında kurulan şirket, geniş bir küresel rotaya ve çeşitli hizmet sınıflarına sahip bir filoya sahiptir. SkyTeam grubunun bir üyesi olan Delta, müşteri memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışıyla bilinir.

2. American Airlines

2. American Airlines

Amerika'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines geniş bir finansal yapıya sahiptir. Şirket, geniş bir rotaya sahip olup, dünya genelinde birçok destinasyona uçuş hizmeti sunar. Yüksek bütçesi sayesinde filosunu sürekli olarak modernize eden American Airlines, müşterilere çeşitli hizmet sınıfları ve kapsamlı bir seyahat deneyimi sunmayı hedefler.

3. United Airlines

3. United Airlines

6 Nisan 1926'da Varney Air Lines adıyla kurulan United Airlines, geniş bir küresel ağa sahip bir havayolu şirketidir ve birçok ülkeye uçuş hizmeti sunmaktadır. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Orta Doğu gibi birçok kıtaya ve bölgeye yayılmış bir rota ağına sahiptir.

4. Lufthansa

4. Lufthansa

Almanya merkezli bir şirket olan Lufthansa 6 Ocak 1926 tarihinde kurulmuştur. Şirket, geniş bir ekonomik güce sahiptir ve Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak kabul edilir. Lufthansa, dünya genelindeki birçok destinasyona geniş bir uçuş ağına sahip olup, modern filosu ve çeşitli hizmetleri ile bilinir.

5. Emirates

5. Emirates

Orta Doğu'nun lider havayolu şirketlerinden biri olan Emirates, lüks hizmetleri ve geniş rotaları ile dikkat çeker. 25 Ekim 1985 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kurulan havayolu şu anda dünyanın pek çok noktasına uçmaktadır.

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6. Qantas

6. Qantas

Avustralya'nın ulusal havayolu şirketi Qantas, 1920 yılında Queensland ve Kuzey Toprakları Hava Servisi olarak kuruldu. Dünya genelindeki en uzun süreli güvenli uçuş geçmişine sahip olan bir havayolu şirketidir. Ayrıca, 1947'den bu yana düzenlediği sürekli olarak gerçekleşen Qantas'ın dünya çapında ün kazandığı, en uzun süren düzenli tarifeli uçuşlarından biri olan Kanguru Rotaları oldukça meşhurdur.

7. Singapore Airlines

7. Singapore Airlines

1 Mayıs 1947'de Malayan Airways Limited adıyla kurulan ce daha sonra 1972'de Singapore Airlines olarak yeniden adlandırılan şirket, Singapur'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketidir ve Asya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak kabul edilir. Singapore Airlines, geniş bir uluslararası uçuş ağına ve modern filoya sahip olup, yüksek kaliteli hizmeti ve ödüllü konforlu kabin tasarımlarıyla tanınmaktadır.

8. Türk Hava Yolları

8. Türk Hava Yolları

Dünyada en fazla noktaya uçan havayollarının başında gelen Türk Hava Yolları da dünyanın en büyük firmaları arasında! 40 binden fazla çalışanı olan Türk Hava Yolları, Star Alliance ağında yer almaktadır. Kökenleri 1933 yılına dayanna Türk Hava Yolu her yıl büyüyen firmalar arasında!

9. Air Canada

9. Air Canada

10 Nisan 1937 tarihinde kurulan ve Kanada'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Air Canada, Montreal, Quebec merkezlidir ve geniş bir ulusal ve uluslararası uçuş ağına sahiptir. Aynı zamanda dünya genelindeki havacılık endüstrisinde önemli ödüller kazanan bir şirket olarak bilinir ve müşteri memnuniyetine önem veren bir iş modeline sahiptir.

10. Qatar Airways

10. Qatar Airways

22 Kasım 1993 tarihinde kurulan ve Katar'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Qatar Airways, Doha merkezlidir. Geniş bir uluslararası uçuş ağına sahip olan firma lüks hizmetleri ve geniş kabin sınıfları ve yüksek kalitedeki uçuş deneyimleriyle müşteri memnuniyetine önem veren bir iş modeli ile öne çıkar.

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