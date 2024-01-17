Göklerin Hakimleri Burada: Dünyanın En Büyük 10 Havacılık Şirketi

Amerika'nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines geniş bir finansal yapıya sahiptir. Şirket, geniş bir rotaya sahip olup, dünya genelinde birçok destinasyona uçuş hizmeti sunar. Yüksek bütçesi sayesinde filosunu sürekli olarak modernize eden American Airlines, müşterilere çeşitli hizmet sınıfları ve kapsamlı bir seyahat deneyimi sunmayı hedefler.