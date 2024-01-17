Göklerin Hakimleri Burada: Dünyanın En Büyük 10 Havacılık Şirketi
Göklerin Hakimleri Burada: Dünyanın En Büyük 10 Havacılık Şirketi
Zaman içerisinde göklerin hakimiyetini sağlayan firmaları öğrenmeye hazır mısınız? Gelin birlikte hem etki alanları hem de bütçeleri ile göklerin hakimi olan dünyanın en büyük havacılık şirketlerini keşfedelim!
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1. Delta Air Lines
2. American Airlines
3. United Airlines
4. Lufthansa
5. Emirates
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6. Qantas
7. Singapore Airlines
8. Türk Hava Yolları
9. Air Canada
10. Qatar Airways
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