Giysiler Konuşursa Ne Anlatır? Moda Tarihinin Unutulmaz 8 Kırılma Noktası
Giysiler Konuşursa Ne Anlatır? Moda Tarihinin Unutulmaz 8 Kırılma Noktası
Bir kıyafet sadece bir kıyafet mi? Yoksa ardında yüzyılları aşan ekonomik savaşlar, ekolojik yıkımlar ve insan emeğinin gölgede kalan tarihi mi saklı? Melida Tüzünoğlu’nun romanı Her Şey Konuşacak’ın izinden giderek, modanın bilinmeyen yüzünü keşfediyoruz. İşte tekstilin, kapitalizmin ve insanlığın kaderini değiştiren 8 dönüm noktası!
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1. Derilerden İpeklere: İlk Kumaşların Doğuşu ve Tarımın Karanlık Mirası
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2. Bir Anlaşmayla Osmanlı’yı Bitiren İngiliz Kumaşları
3. Angora Keçilerinden Lüks Kumaşlara: Bir Hayvan Türünün Sonu
4. Modanın Kapitalizme Teslim Oluşu: Artık Kimse İhtiyacı İçin Giyinmiyor!
5. "Göründüğün Kadar Varsın" Çağı: Instagram Modası Nasıl Dünyayı Çöpe Çevirdi?
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6. "Pamuk Masum Değildir!" – Aral Gölü'nü Yok Eden Beyaz Altın
7. Bangladeş’te 2 Dolara Çalışan İşçiler: Moda Endüstrisinin Karanlık Yüzü
8. Her Şey Konuşacak: Giysilerimiz Bize Ne Anlatıyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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