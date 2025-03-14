Giysiler Konuşursa Ne Anlatır? Moda Tarihinin Unutulmaz 8 Kırılma Noktası

İnsanlığın avcı-toplayıcı döneminde hayvan derileri en ilkel kıyafet formuydu. Ancak tarıma geçişle birlikte işler değişti! Keten, yün ve pamuk, giyinmenin merkezine oturdu. Başlangıçta her şey sürdürülebilirdi… Ta ki Sanayi Devrimi’nin vahşi çarkları dönmeye başlayana kadar. Buhar makineleriyle seri üretime geçen tekstil sektörü, köylüleri fabrikalara mahkûm etti ve insan emeğini standart bir hammaddeye dönüştürdü.

Bugün milyonlarca insanın 'fast fashion' köleleri olarak fabrikalarda çalışmasının temelinde, işte bu tarihsel kırılma var!