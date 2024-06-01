Gittiği Mekanda Kızı Uyusun Diye ''Kırmızı Balık'' Şarkısını Söyleten Anne Viral Oldu!

Her bebeğin kendine göre bir uykuya dalma yöntemi var. Ebeveynleri ise onların hangi yolla kolayca uyku daldığını öğrendikten sonra, sıklıkla o yolu uygulamayı tercih ederler.
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Seher Karakaya isimli TikTok kullanıcısı, minik kızının uykuya kolayca dalabilmesi için; gittiği mekanda ''Kırmızı Balık'' şarkısının çalınmasını istedi.
O mekandaki çalgıcıların ise bu şarkıyı keyifle çalması büyük beğeni topladı.
Kalplerinizi yumuşacık yapacak olan o video;
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Çok tatlı ama uyumaya hiç niyeti yok gibi.
çocuk beni salin diyor uyuma hiç niyetim yok der gibi bakiyor🥰🤣🤣🤣