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Gittiği Mekanda Kızı Uyusun Diye ''Kırmızı Balık'' Şarkısını Söyleten Anne Viral Oldu!

Gittiği Mekanda Kızı Uyusun Diye ''Kırmızı Balık'' Şarkısını Söyleten Anne Viral Oldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:02

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Her bebeğin kendine göre bir uykuya dalma yöntemi var. Ebeveynleri ise onların hangi yolla kolayca uyku daldığını öğrendikten sonra, sıklıkla o yolu uygulamayı tercih ederler.

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Seher Karakaya isimli TikTok kullanıcısı, minik kızının uykuya kolayca dalabilmesi için; gittiği mekanda ''Kırmızı Balık'' şarkısının çalınmasını istedi.

Seher Karakaya isimli TikTok kullanıcısı, minik kızının uykuya kolayca dalabilmesi için; gittiği mekanda ''Kırmızı Balık'' şarkısının çalınmasını istedi.

O mekandaki çalgıcıların ise bu şarkıyı keyifle çalması büyük beğeni topladı.

O mekandaki çalgıcıların ise bu şarkıyı keyifle çalması büyük beğeni topladı.

Kalplerinizi yumuşacık yapacak olan o video;

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Çok tatlı ama uyumaya hiç niyeti yok gibi.

gmzebrkts

çocuk beni salin diyor uyuma hiç niyetim yok der gibi bakiyor🥰🤣🤣🤣