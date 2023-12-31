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Geri Sayım Başladı: Memur ve Emeklilerin Maaş Artış Oranı 3 Ocak'ta Belli Oluyor

Geri Sayım Başladı: Memur ve Emeklilerin Maaş Artış Oranı 3 Ocak'ta Belli Oluyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.12.2023 - 12:57

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları, 3 Ocak'ta netleşecek. TÜİK tarafından yapılacak açıklama sonrasında artışın yüzde 50'ye yakın olması bekleniyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da aralık ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da aralık ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,28 oranında artış gösterdi. Temmuz-Kasım döneminde tüketici fiyatlarında %33,66'lık bir artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2024-2025 dönemi memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına zam yapılmasını içeren toplu sözleşme kararına göre, 2024 yılının ilk yarısı için belirlenen %15'lik zam oranına ek olarak enflasyon farkı oranında da zam yapılacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2024-2025 dönemi memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına zam yapılmasını içeren toplu sözleşme kararına göre, 2024 yılının ilk yarısı için belirlenen %15'lik zam oranına ek olarak enflasyon farkı oranında da zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son altı ayına ait enflasyon oranında zamlı olarak alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konu ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu 👇

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konu ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu 👇

'Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak.'

"OVP'ye göre artış yüzde 50'ye yakın olacak"

"OVP'ye göre artış yüzde 50'ye yakın olacak"

TRT Haber'e değerlendirmede bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de konuya dair şunları söyledi:

'3 Ocak saat 10.00'da TÜİK aralık ayı TÜFE'sini açıklayacak. Memurların ve emeklilerin maaş ve aylık artışlarını belirleyen 6 aylık TÜFE belli olacak. Şu anda 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66. Bu 5 aylık duruma göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 45, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 33,66.

Orta vadeli programa göre şayet yüzde 65 TÜFE oranı gerçekleşirse aralık ayı ile birlikte orada da yine yaklaşık olarak memur ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 50'ye yakın olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise yüzde 38'e yakın bir artış görünüyor.'

En düşük memur maaşının 33 bin liraya yükselebilir

En düşük memur maaşının 33 bin liraya yükselebilir

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak. Ayrıca, aralık ayı enflasyon beklenti anketine göre, bu ay için enflasyon tahminlerinin ortalaması %3,19 olarak belirlendi.

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