Geri Sayım Başladı: Memur ve Emeklilerin Maaş Artış Oranı 3 Ocak'ta Belli Oluyor

TRT Haber'e değerlendirmede bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de konuya dair şunları söyledi:

'3 Ocak saat 10.00'da TÜİK aralık ayı TÜFE'sini açıklayacak. Memurların ve emeklilerin maaş ve aylık artışlarını belirleyen 6 aylık TÜFE belli olacak. Şu anda 5 aylık TÜFE oranı yüzde 33,66. Bu 5 aylık duruma göre memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 45, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları ise yüzde 33,66.

Orta vadeli programa göre şayet yüzde 65 TÜFE oranı gerçekleşirse aralık ayı ile birlikte orada da yine yaklaşık olarak memur ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 50'ye yakın olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise yüzde 38'e yakın bir artış görünüyor.'