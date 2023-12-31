Geri Sayım Başladı: Memur ve Emeklilerin Maaş Artış Oranı 3 Ocak'ta Belli Oluyor
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emeklilerin Maaş Artış Oranı 3 Ocak'ta Belli Oluyor
6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları, 3 Ocak'ta netleşecek. TÜİK tarafından yapılacak açıklama sonrasında artışın yüzde 50'ye yakın olması bekleniyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da aralık ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2024-2025 dönemi memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına zam yapılmasını içeren toplu sözleşme kararına göre, 2024 yılının ilk yarısı için belirlenen %15'lik zam oranına ek olarak enflasyon farkı oranında da zam yapılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konu ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu 👇
"OVP'ye göre artış yüzde 50'ye yakın olacak"
En düşük memur maaşının 33 bin liraya yükselebilir
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