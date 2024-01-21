Gerçekten İhtiyaç Duyulduğunda Hayatınızı Kurtarabilecek 21 Pratik Bilgi
Gerçekten İhtiyaç Duyulduğunda Hayatınızı Kurtarabilecek 21 Pratik Bilgi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Filmlerde ve dizilerde kriz anlarında panikleyen insanları görmüşsünüzdür. Belki sizin de başınıza benzer bir olay gelmiştir ve paniklemekten gerekli adımları atamamışsınızdır. Bugün, hayatınızı kurtabilecek 21 pratik bilgiyi sizin için sıraladık. Gelin beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Çocuklarınıza kaybolduklarında gördükleri ilk yetişkinin yanına gitmeyi öğretin."
2. "Çamaşır suyunu, normal su dışında hiçbir şeyle karıştırmamak."
3. "Vücuduna keskin bir cisim girerse asla yerinden oynatmayın."
4. "Sakın sıcak yağa su dökmeyin."
5. "Garip bir şekilde hiç uğraşmadan kilo kaybetmeye başladıysanız kanser olma olasılığınız yüksek."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Ormanda kaybolursanız mümkün olduğunca uzaklaşmamaya çalışın."
7. "Araban yolun ortasında bozulduysa sakın önünde bekleme."
8. "Eğer buzun altına düşerseniz siyah noktaya yönelmeye çalışın."
9. "Karbonmonoksitin kokusu yoktur ve siz daha fark edemeden zehirlenmenize sebep olabilir."
10. "Çeken akıntıya denk gelirseniz paniklemeyin ve sakin kalın."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Boğulmak sessiz olur. Eğer birisi öksürüyorsa boğuluyor olma ihtimali çok düşük."
12. "Çocukların evde kaybolduysa olabilecekleri normal yerleri aramak yerine önce en ölümcül yerleri aramaya başlayın."
13. "Eğer birisi sizi silah zoruyla bilmediğiniz bir yere götürmeye çalışıyorsa asla gitmeyin!"
14. "Kabartma tozu yangını, hatta yağ ve elektrik yangınlarını bile söndürür."
15. "Nehirdeki kayalar suyu emer. Hızlı bir şekilde ısıtıldığında, emilen su, buharın kayadan kaçabileceğinden çok daha hızlı kaynamasına neden olur."
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. "Yün diğer sıcak hissettiren materyallerden daha sıcak tutar."
17. "Bir hayvan tarafından ısırılırsanız hemen doktora gidin çünkü bir kere kuduz olursanız ölme ihtimaliniz çok yüksek."
18. "Susuz kaldığınız bir durumdaysanız ve karşınızda kirli su varsa, son çare olarak içebilirsiniz."
19. "Kadınlarda kalp krizinin belirtileri farklıdır."
20. "Annem bana her zaman koltuğumla acil çıkış arasındaki koltukları saymayı tembihledi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. "Eğer risk grubundaysanız göğüslerinizi düzenli olarak meme kanserine karşı kontrol etmekten çekinmeyin."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda