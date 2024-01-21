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Gerçekten İhtiyaç Duyulduğunda Hayatınızı Kurtarabilecek 21 Pratik Bilgi

Gerçekten İhtiyaç Duyulduğunda Hayatınızı Kurtarabilecek 21 Pratik Bilgi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 22:31

Filmlerde ve dizilerde kriz anlarında panikleyen insanları görmüşsünüzdür. Belki sizin de başınıza benzer bir olay gelmiştir ve paniklemekten gerekli adımları atamamışsınızdır. Bugün, hayatınızı kurtabilecek 21 pratik bilgiyi sizin için sıraladık. Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Çocuklarınıza kaybolduklarında gördükleri ilk yetişkinin yanına gitmeyi öğretin."

1. "Çocuklarınıza kaybolduklarında gördükleri ilk yetişkinin yanına gitmeyi öğretin."

'İlk gidecekleri kişinin kötü bir insan olması oldukça düşük olsa da, beklerseler yanlarına gelecek kişinin kötü birisi olma olasılığı daha yüksek.'

2. "Çamaşır suyunu, normal su dışında hiçbir şeyle karıştırmamak."

2. "Çamaşır suyunu, normal su dışında hiçbir şeyle karıştırmamak."

'Çıkan gazlar sizi çok çabuk öldürebilir.'

3. "Vücuduna keskin bir cisim girerse asla yerinden oynatmayın."

3. "Vücuduna keskin bir cisim girerse asla yerinden oynatmayın."

'Kanamayı engelleyen tek şey olabilir ve bu tarz cisimleri sadece medikal profesyoneller çıkarmalı.'

4. "Sakın sıcak yağa su dökmeyin."

4. "Sakın sıcak yağa su dökmeyin."

'Ben bunu zor yoldan öğrendim.'

5. "Garip bir şekilde hiç uğraşmadan kilo kaybetmeye başladıysanız kanser olma olasılığınız yüksek."

5. "Garip bir şekilde hiç uğraşmadan kilo kaybetmeye başladıysanız kanser olma olasılığınız yüksek."

'Bir kontrole gitmeniz iyi olacaktır.'

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6. "Ormanda kaybolursanız mümkün olduğunca uzaklaşmamaya çalışın."

6. "Ormanda kaybolursanız mümkün olduğunca uzaklaşmamaya çalışın."

'Genelde arama ekibi sizi bulacaktır. Daha da uzaklara gittiğinizdeyse size yetişemeyebilirler.'

7. "Araban yolun ortasında bozulduysa sakın önünde bekleme."

7. "Araban yolun ortasında bozulduysa sakın önünde bekleme."

'Eğer arkadan bir araba çarparsa ezilebilirsiniz.'

8. "Eğer buzun altına düşerseniz siyah noktaya yönelmeye çalışın."

8. "Eğer buzun altına düşerseniz siyah noktaya yönelmeye çalışın."

'Buz güneş ışığını yansıtsa da, düştüğünüz yerde buz olmadığı için karanlık olacaktır.'

9. "Karbonmonoksitin kokusu yoktur ve siz daha fark edemeden zehirlenmenize sebep olabilir."

9. "Karbonmonoksitin kokusu yoktur ve siz daha fark edemeden zehirlenmenize sebep olabilir."

'En iyisi bir karbonmonoksit dedektörü almanız olacaktır.'

10. "Çeken akıntıya denk gelirseniz paniklemeyin ve sakin kalın."

10. "Çeken akıntıya denk gelirseniz paniklemeyin ve sakin kalın."

'Akıntıya paralel yüzerek kurtulabilirsiniz ama panikleyip tersine yüzmeye çalışırsanız boğulma ihtimaliniz daha yüksek.'

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11. "Boğulmak sessiz olur. Eğer birisi öksürüyorsa boğuluyor olma ihtimali çok düşük."

11. "Boğulmak sessiz olur. Eğer birisi öksürüyorsa boğuluyor olma ihtimali çok düşük."

'Eğer sessizce boğuluyorlarsa Heimlich manevrasını yapın.'

12. "Çocukların evde kaybolduysa olabilecekleri normal yerleri aramak yerine önce en ölümcül yerleri aramaya başlayın."

12. "Çocukların evde kaybolduysa olabilecekleri normal yerleri aramak yerine önce en ölümcül yerleri aramaya başlayın."

'Örneğin, dondurucu veya balkon gibi. Her saniye önemli olabilir.'

13. "Eğer birisi sizi silah zoruyla bilmediğiniz bir yere götürmeye çalışıyorsa asla gitmeyin!"

13. "Eğer birisi sizi silah zoruyla bilmediğiniz bir yere götürmeye çalışıyorsa asla gitmeyin!"

14. "Kabartma tozu yangını, hatta yağ ve elektrik yangınlarını bile söndürür."

14. "Kabartma tozu yangını, hatta yağ ve elektrik yangınlarını bile söndürür."

'Bir şeyler pişiriyorsanız yakınınızda tutmanız faydalı olabilir.'

15. "Nehirdeki kayalar suyu emer. Hızlı bir şekilde ısıtıldığında, emilen su, buharın kayadan kaçabileceğinden çok daha hızlı kaynamasına neden olur."

15. "Nehirdeki kayalar suyu emer. Hızlı bir şekilde ısıtıldığında, emilen su, buharın kayadan kaçabileceğinden çok daha hızlı kaynamasına neden olur."

'Bu buhar birikmesi kayanın patlamasına ve her yere sıcak kaya parçalarının saçılmasına neden olur. Bu nedenle ateş çukuru yapmak için nehirdeki taşları kullanmayın.'

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16. "Yün diğer sıcak hissettiren materyallerden daha sıcak tutar."

16. "Yün diğer sıcak hissettiren materyallerden daha sıcak tutar."

'Hatta ıslakken bile birçok materyale göre daha çok ısı tuttuğu kanıtlanmıştır.'

17. "Bir hayvan tarafından ısırılırsanız hemen doktora gidin çünkü bir kere kuduz olursanız ölme ihtimaliniz çok yüksek."

17. "Bir hayvan tarafından ısırılırsanız hemen doktora gidin çünkü bir kere kuduz olursanız ölme ihtimaliniz çok yüksek."

18. "Susuz kaldığınız bir durumdaysanız ve karşınızda kirli su varsa, son çare olarak içebilirsiniz."

18. "Susuz kaldığınız bir durumdaysanız ve karşınızda kirli su varsa, son çare olarak içebilirsiniz."

'Genelde kirli bir sudan kaptığınız mikropların vücudunuza yerleşmesi birkaç gün sürer ve bu yardım bulmanız için daha çok zaman demektir.'

19. "Kadınlarda kalp krizinin belirtileri farklıdır."

19. "Kadınlarda kalp krizinin belirtileri farklıdır."

'Mümkün olan en kısa sürede ben kontrolü yaptırın. Bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız asla doktora gitmeyi ertelemeyin.'

20. "Annem bana her zaman koltuğumla acil çıkış arasındaki koltukları saymayı tembihledi."

20. "Annem bana her zaman koltuğumla acil çıkış arasındaki koltukları saymayı tembihledi."

'Böylece nereye gittiğini göremeyeceğin karanlık durumlara düşsen bile koltukları sayarak çıkabilirsin.'

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21. "Eğer risk grubundaysanız göğüslerinizi düzenli olarak meme kanserine karşı kontrol etmekten çekinmeyin."

21. "Eğer risk grubundaysanız göğüslerinizi düzenli olarak meme kanserine karşı kontrol etmekten çekinmeyin."

'Erken teşhis hayatınızı kurtarabilir.'

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