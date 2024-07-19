Genel Not Ortalamasını Duyunca İlginç Bir Şekilde Zorbalayan Yeni Mezun YKS Öğrencisi Sinirleri Bozdu
Genel Not Ortalamasını Duyunca İlginç Bir Şekilde Zorbalayan Yeni Mezun YKS Öğrencisi Sinirleri Bozdu
YKS'nin açıklamasından sonra birçok öğrenci tercih edeceği üniversiteleri düşünüyor. Bu süreçte üniversite öğrencileriyle iletişim geçen yeni mezun öğrenciler arasında pek bi' heyecanlı kişiler de var. Yeni mezun bir YKS öğrencisi, bilgi almak için mesaj attığı üniversite öğrencisinin not ortalamasını zorbalayınca olanlar oldu.
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YKS açıklandı. Bu süreçte öğrenciler tercih dönemini bekliyor, aynı zamanda da üniversite öğrencilerine bilgi almak için mesaj atıyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde üniversite hakkında bilgi almak için mesaj atan bir kız, mesaj attığı kişinin not ortalamasını 'zorbaladı'.
Sonrasında 'Düz memur olma niyetinde gibi geldin' diyerek daha da hadsizleşen kişi, adeta sinir küpüne döndürdü.
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