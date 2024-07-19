Genel Not Ortalamasını Duyunca İlginç Bir Şekilde Zorbalayan Yeni Mezun YKS Öğrencisi Sinirleri Bozdu

YKS'nin açıklamasından sonra birçok öğrenci tercih edeceği üniversiteleri düşünüyor. Bu süreçte üniversite öğrencileriyle iletişim geçen yeni mezun öğrenciler arasında pek bi' heyecanlı kişiler de var. Yeni mezun bir YKS öğrencisi, bilgi almak için mesaj attığı üniversite öğrencisinin not ortalamasını zorbalayınca olanlar oldu.