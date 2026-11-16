Gelin ve Damadı Gölgede Bıraktılar: Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün Düğündeki Dansı Gündem Oldu!

Düğünde piste çıkan iki isim, aslında bu sezon aynı kulübün forması altında buluşmuştu. Cenk Tosun, Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra 7 Temmuz'da Fatih Karagümrük'e imza attı; Beşiktaş'ta üç Süper Lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası yaşayan golcü, daha önce Everton ve Crystal Palace formalarını da giymişti. Dorukhan Toköz ise Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda oynadıktan sonra Ağustos başında aynı kulüple anlaşma sağladı. Karagümrük'te aynı formayı giyen iki futbolcunun bu kez bir düğün pistinde sahne almasının sebebi ise Buse Naz ile Neşet Aksu çiftinden gelen davetti.