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Gelin ve Damadı Gölgede Bıraktılar: Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün Düğündeki Dansı Gündem Oldu!

Gelin ve Damadı Gölgede Bıraktılar: Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün Düğündeki Dansı Gündem Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.11.2026 - 15:00
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Buse Naz ile Neşet Aksu çiftinin düğünü, futbol dünyasından tanıdık isimleri aynı salonda buluşturdu. Piste çıkan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün dans figürleri gelin ile damadın kendi dansından bile fazla konuşulurken, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı da düğünü ayrı bir gündem maddesine dönüştürdü. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

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Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz, bu yaz Fatih Karagümrük'e imza atan iki futbolcu.

Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz, bu yaz Fatih Karagümrük'e imza atan iki futbolcu.

Düğünde piste çıkan iki isim, aslında bu sezon aynı kulübün forması altında buluşmuştu. Cenk Tosun, Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra 7 Temmuz'da Fatih Karagümrük'e imza attı; Beşiktaş'ta üç Süper Lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası yaşayan golcü, daha önce Everton ve Crystal Palace formalarını da giymişti. Dorukhan Toköz ise Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda oynadıktan sonra Ağustos başında aynı kulüple anlaşma sağladı. Karagümrük'te aynı formayı giyen iki futbolcunun bu kez bir düğün pistinde sahne almasının sebebi ise Buse Naz ile Neşet Aksu çiftinden gelen davetti.

Buse Naz ve Neşet Aksu'nun düğününe Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin gibi futbolcular katıldı.

Buse Naz ve Neşet Aksu'nun düğününe Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin gibi futbolcular katıldı.
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Neşet Aksu'nun daha önce İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden birinde futbol şube sorumlusu olarak çalıştığı belirtilirken, çiftin düğününe futbol camiasından tanıdık yüzler katıldı. Davetliler arasında Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Caner Erkin, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Mustafa Pektemek de yer aldı; Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı da düğüne eşiyle birlikte geldi. Gelin ile damadın ilk dansının ardından piste çıkan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün enerjik figürleri davetlilerin cep telefonlarına yansıdı ve bu görüntüler çiftin kendi dansından daha fazla konuşulmaya başladı. Dans görüntülerinin yanına bir de Şükran Ovalı'nın Instagram paylaşımı eklendi.

Şükran Ovalı, Caner Erkin ile Dorukhan Toköz'ün pozunu paylaşıp "Çok seviyorsunuz birbirinizi, anladık tamam" dedi.

Şükran Ovalı, Caner Erkin ile Dorukhan Toköz'ün pozunu paylaşıp "Çok seviyorsunuz birbirinizi, anladık tamam" dedi.
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Şükran Ovalı, düğünde eşi Caner Erkin ile Dorukhan Toköz'ün birbirine sarılarak verdiği pozları kendi Instagram hesabından paylaştı. Hikayedeki karelerden birine 'Bunların bu sevgisi' yazan Ovalı, iki futbolcuyu etiketleyerek aralarındaki samimiyete takıldı ve fotoğrafın altına 'Çok seviyorsunuz birbirinizi, anladık tamam' notunu düştü. Odatv'nin düğünle ilgili paylaşımında Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün dansı ve bu poz birlikte yer aldı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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