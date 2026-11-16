Gelin ve Damadı Gölgede Bıraktılar: Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün Düğündeki Dansı Gündem Oldu!
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Buse Naz ile Neşet Aksu çiftinin düğünü, futbol dünyasından tanıdık isimleri aynı salonda buluşturdu. Piste çıkan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün dans figürleri gelin ile damadın kendi dansından bile fazla konuşulurken, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın paylaşımı da düğünü ayrı bir gündem maddesine dönüştürdü. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz, bu yaz Fatih Karagümrük'e imza atan iki futbolcu.
Buse Naz ve Neşet Aksu'nun düğününe Cenk Tosun, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin gibi futbolcular katıldı.
Şükran Ovalı, Caner Erkin ile Dorukhan Toköz'ün pozunu paylaşıp "Çok seviyorsunuz birbirinizi, anladık tamam" dedi.
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