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Kocasının Hayatını Kurtaran Paraşütü Düğününde Gelinlik Olarak Kullanan Kadının Aşk Dolu Hikayesi

Kocasının Hayatını Kurtaran Paraşütü Düğününde Gelinlik Olarak Kullanan Kadının Aşk Dolu Hikayesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 14:05
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Ağustos 1944'te Japonya'ya yapılan bir bombardıman görevinden dönen B-29 pilotu Claude Hensinger'ın uçağının motoru yandı. Mürettebatıyla birlikte paraşütle atlayan Hensinger sivri kayalara indi, geceyi paraşütüne sarınarak geçirdi. Üç yıl sonra, 1947'de Ruth'a yüzükle değil, hayatını kurtaran o paraşütle evlenme teklif etti ve ondan gelinliğini bu kumaştan yapmasını istedi. İşte II. Dünya Savaşı'ndan bugüne uzanan, Smithsonian Müzesi'ne kadar giden o gelinliğin hikayesi.

[Smithsonian Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, Ripley's, Collectors Weekly]

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Dünya Savaşı’nın son aylarına yaklaşılmış, savaşın sonu yavaş yavaş görülmeye başlamış…

Dünya Savaşı’nın son aylarına yaklaşılmış, savaşın sonu yavaş yavaş görülmeye başlamış…

Hindistan'daki bir üste konuşlu 444. Bombardıman Grubu'nun filo liderlerinden Binbaşı Claude Hensinger, 20. Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir B-29 pilotuydu. Ağustos 1944'te mürettebatıyla birlikte Japonya'nın Yowata kentine yönelik bir bombardıman görevine katıldı.

Hedef başarıyla vuruldu, ancak üsse dönüş yolunda uçağın motorlarından biri alev almaya başladı. Hensinger ve ekibi yangını söndürmeyi denedi, fakat alevler kontrol altına alınamadı.

Çaresiz, kurtuluş umuduyla uçaktan atlarlar.

Çaresiz, kurtuluş umuduyla uçaktan atlarlar.

Uçak düşmeye başlayınca mürettebatın elinde tek seçenek kalır: paraşütle atlamak. Ekip, Japon işgali altında olmayan Çin topraklarının üzerinde uçaktan ayrılır.

Mürettebatın üyeleri bölgenin farklı noktalarına inerken Hensinger'ın şansı yaver gitmez. İndiği yer sivri kayalıklarla çevrilidir ve güvenli bir iniş alanı bulmak neredeyse imkansızdır.

Buna rağmen tecrübesi onu yaya bırakmaz ve ufak sıyrıklarla kurtulacağı, mucizevi bir atlayış gerçekleştirir.

Buna rağmen tecrübesi onu yaya bırakmaz ve ufak sıyrıklarla kurtulacağı, mucizevi bir atlayış gerçekleştirir.

Yılların tecrübesi Hensinger'ı bu kez de yarı yolda bırakmaz. Kayalara çarpmasına rağmen yalnızca hafif yaralarla paçayı sıyırır, ancak kanamaktadır ve çevrede ona yardım edecek kimse yoktur.

Geceyi dışarıda, soğukta geçirmek zorunda kalır. Elindeki tek koruma, az önce hayatını kurtaran paraşütüdür. Kumaşı hem battaniye hem yastık olarak kullanır, hem ısınır hem de birkaç saat uyuyabilir.

Hikaye bu ya, şansı yaver giden Hensinger ertesi sabah bulunur…

Hikaye bu ya, şansı yaver giden Hensinger ertesi sabah bulunur…

Ertesi sabah bölgedeki Çinli köylüler Hensinger'ı ve mürettebatı bulup yanlarına alır. Ekip güvenli bölgeye ulaştırılır, Hensinger'ın yaraları tedavi edilir ve şoku atlattıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi için bir uçak ayarlanır.

Hensinger yanında bir şey daha götürmek ister: paraşütünü. Kumaş parçası artık onun için hem kurtarıcı hem de dosttur. Paraşütü saklar, ardından Pennsylvania'daki annesine postalar. Annesi, oğlunun inişte kayalara çarpıp kanadığı lekeleri çıkarmak için kumaşı kuru temizlemeye verir. Ancak kanın izi tamamen çıkmaz ve bugün bile kumaşın üzerinde görülür.

Hensinger evine döner ve hayatının bu kırılma noktasının ardından onu bekleyen kadın olan Ruth’a evlenme teklifi eder…

Hensinger evine döner ve hayatının bu kırılma noktasının ardından onu bekleyen kadın olan Ruth’a evlenme teklifi eder…

Hensinger, Pennsylvania'nın Neffs kasabasına döner. Ruth'la çocukluktan tanışırlar, ikisi de kasabadaki aynı kiliseye gitmektedir. Savaştan dönen Hensinger Ruth'la çıkmaya başlar ve yaklaşık bir yıl sonra, 1947'de evlenme teklif eder.

Teklifi parlak bir yüzükle değil, elindeki paraşütle yapar. Hayatını kurtaran kumaşı Ruth'a uzatır ve gelinliğinin bundan yapılmasını ister.

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Ruth evlilik teklifine sevinirken bir yandan da şaşkınlıkla paraşüte bakıp kalır ama isteği gerçekleştirir.

Ruth evlilik teklifine sevinirken bir yandan da şaşkınlıkla paraşüte bakıp kalır ama isteği gerçekleştirir.

Ruth teklife sevinirken bir yandan da şaşkınlıkla elindeki paraşüte bakar, ama isteği yerine getirir. Allentown'daki Hess Brothers mağazasının vitrininde gördüğü, Gone with the Wind filmindeki Scarlett O'Hara'nın kıyafetlerini andıran bir elbiseden esinlenerek tasarımı çizer. Paraşütün 16 naylon parçası ve kesim için gereken kumaşıyla çok katmanlı, iç savaş öncesi Amerika'yı hatırlatan bir elbise ortaya çıkar. Kasabanın terzisi Hilda Buck üst kısmı ve peçeyi dikerken, eteği Ruth kendi elleriyle diker. Önü kısa, arkası uzun bir kuyrukla biten etek, paraşüt iplerinin çekilmesiyle şekil alır.

Çift 19 Temmuz 1947'de Neffs'teki kilisede evlenir. Hensinger gelinliği, Ruth nikah yoluna adım atana kadar görmez. Hayatını iki kez kurtaran kumaşı bu kez sevdiği kadının üzerinde görür.

Elbise bundan sonra da hikayesini sürdürür. Yaklaşık 25 yıl sonra çiftin kızı Susan düğününde aynı gelinliği giyer, 1989'da oğulları David'in eşi Kim Shollenberger de. Ruth, elbisenin aynı kilisede üç kez evlilik yolunda yürüdüğünü anlatır. 1990'ların başında Smithsonian'ın savaş dönemi paraşütlerinden yapılmış eşyalar aradığını öğrenen Ruth, gelinliği ve peçeyi müzeye bağışlar. Elbise bugün Smithsonian'ın koleksiyonunda yer alıyor. Claude Hensinger 1996'da hayata veda ettiğinde çift 49 yıldır evliydi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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