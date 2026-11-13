Kocasının Hayatını Kurtaran Paraşütü Düğününde Gelinlik Olarak Kullanan Kadının Aşk Dolu Hikayesi

Yılların tecrübesi Hensinger'ı bu kez de yarı yolda bırakmaz. Kayalara çarpmasına rağmen yalnızca hafif yaralarla paçayı sıyırır, ancak kanamaktadır ve çevrede ona yardım edecek kimse yoktur.

Geceyi dışarıda, soğukta geçirmek zorunda kalır. Elindeki tek koruma, az önce hayatını kurtaran paraşütüdür. Kumaşı hem battaniye hem yastık olarak kullanır, hem ısınır hem de birkaç saat uyuyabilir.