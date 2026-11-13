Kocasının Hayatını Kurtaran Paraşütü Düğününde Gelinlik Olarak Kullanan Kadının Aşk Dolu Hikayesi
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Ağustos 1944'te Japonya'ya yapılan bir bombardıman görevinden dönen B-29 pilotu Claude Hensinger'ın uçağının motoru yandı. Mürettebatıyla birlikte paraşütle atlayan Hensinger sivri kayalara indi, geceyi paraşütüne sarınarak geçirdi. Üç yıl sonra, 1947'de Ruth'a yüzükle değil, hayatını kurtaran o paraşütle evlenme teklif etti ve ondan gelinliğini bu kumaştan yapmasını istedi. İşte II. Dünya Savaşı'ndan bugüne uzanan, Smithsonian Müzesi'ne kadar giden o gelinliğin hikayesi.
[Smithsonian Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, Ripley's, Collectors Weekly]
Dünya Savaşı’nın son aylarına yaklaşılmış, savaşın sonu yavaş yavaş görülmeye başlamış…
Çaresiz, kurtuluş umuduyla uçaktan atlarlar.
Buna rağmen tecrübesi onu yaya bırakmaz ve ufak sıyrıklarla kurtulacağı, mucizevi bir atlayış gerçekleştirir.
Hikaye bu ya, şansı yaver giden Hensinger ertesi sabah bulunur…
Hensinger evine döner ve hayatının bu kırılma noktasının ardından onu bekleyen kadın olan Ruth’a evlenme teklifi eder…
Ruth evlilik teklifine sevinirken bir yandan da şaşkınlıkla paraşüte bakıp kalır ama isteği gerçekleştirir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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