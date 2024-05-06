Gelecek Partisi'nde İpler Gerildi! Davutoğlu: "Ben Başarılıyım, Parti Başarısız"
Gelecek Partisi'nde İpler Gerildi! Davutoğlu: "Ben Başarılıyım, Parti Başarısız"
31 Mart Seçimleri'nde sıfır çeken Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'na yönelik eleştiriler arttı. Davutoğlu'nun ise bu eleştirileri 'Ben başarılıyım, parti başarısız' şeklinde savuşturduğu iddia ediliyor.
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Yerel Seçimlerde hiçbir belediye kazanamayan Gelecek Partisi'nin Genişletilmiş İstişare Kampı'nda kriz çıktığı öne sürüldü.
ODA TV'nin aktardığına göre, kampta Davutoğlu’na karşı İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin ile bazı yöneticilerden ciddi eleştiriler yaptı.
Davutoğlu'nun ise bu çıkışlara “Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. Ben başarılıyım, parti başarısız” yaklaşımıyla karşılık verdiği önü sürülüyor.
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ya oturun evde torun sevin artık yaa komik duruma düşüyorsunuz
Kendi hatasını sahiplenmeyen liderler kaybetmeye mahkumdur… İş hayatı, siyasi hayat vs. fark etmez bu değişmez bir kuraldır.
Bak yaa sen o değilsin minnak birşeysin at o aynayı at..
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