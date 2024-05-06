Gelecek Partisi'nde İpler Gerildi! Davutoğlu: "Ben Başarılıyım, Parti Başarısız"

Temurci'nin burada yaptığı konuşmada şunları söylediği belirtiliyor:

“Gelecek Partisi ve Davutoğlu neden milletten oy alamıyor, neden odak seçim denilerek girilen seçimde sıfır çekildi, genel başkanın memleketi Konya Taşkent’te neden oy alınamadı bunlar mutlaka vatandaşa sorulmalı ve parti tepeden tırnağa yenilenmelidir.”

Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in de açıkça Davutoğlu’na olağanüstü kongreyi topla diye çıkıştığı ifade ediliyor.