Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gelecek Partisi'nde İpler Gerildi! Davutoğlu: "Ben Başarılıyım, Parti Başarısız"

Gelecek Partisi'nde İpler Gerildi! Davutoğlu: "Ben Başarılıyım, Parti Başarısız"

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.05.2024 - 13:09

31 Mart Seçimleri'nde sıfır çeken Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'na yönelik eleştiriler arttı. Davutoğlu'nun ise bu eleştirileri 'Ben başarılıyım, parti başarısız' şeklinde savuşturduğu iddia ediliyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yerel Seçimlerde hiçbir belediye kazanamayan Gelecek Partisi'nin Genişletilmiş İstişare Kampı'nda kriz çıktığı öne sürüldü.

Yerel Seçimlerde hiçbir belediye kazanamayan Gelecek Partisi'nin Genişletilmiş İstişare Kampı'nda kriz çıktığı öne sürüldü.

ODA TV'nin aktardığına göre, kampta Davutoğlu’na karşı İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin ile bazı yöneticilerden ciddi eleştiriler yaptı.

ODA TV'nin aktardığına göre, kampta Davutoğlu’na karşı İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin ile bazı yöneticilerden ciddi eleştiriler yaptı.

Temurci'nin burada yaptığı konuşmada şunları söylediği belirtiliyor: 

Gelecek Partisi ve Davutoğlu neden milletten oy alamıyor, neden odak seçim denilerek girilen seçimde sıfır çekildi, genel başkanın memleketi Konya Taşkent’te neden oy alınamadı bunlar mutlaka vatandaşa sorulmalı ve parti tepeden tırnağa yenilenmelidir.” 

Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in de açıkça Davutoğlu’na olağanüstü kongreyi topla diye çıkıştığı ifade ediliyor.

Davutoğlu'nun ise bu çıkışlara “Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. Ben başarılıyım, parti başarısız” yaklaşımıyla karşılık verdiği önü sürülüyor.

Davutoğlu'nun ise bu çıkışlara “Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. Ben başarılıyım, parti başarısız” yaklaşımıyla karşılık verdiği önü sürülüyor.

Davutoğlu'nun kampta ayrıca 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediği ve tereddütü olanlara kapıyı gösterdiği iddia ediliyor. 

Kaynak

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
lilithtrinity

ya oturun evde torun sevin artık yaa komik duruma düşüyorsunuz

ömer

Kendi hatasını sahiplenmeyen liderler kaybetmeye mahkumdur… İş hayatı, siyasi hayat vs. fark etmez bu değişmez bir kuraldır.

KumdanKum

Bak yaa sen o değilsin minnak birşeysin at o aynayı at..

boşver

https://www.google.com/search?q=neyi+y%C4%B1kacan+ahmet&oq=neyi+y%C4%B1kacan+ahmet&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDU5NzBqMGo3qAIAsAIB&client=ms-android-xia... Devamını Gör