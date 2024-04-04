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Seçimde Sadece 34 Bin Oy Alabilmişlerdi: Ahmet Davutoğlu’ndan Radikal Değişim Açıklaması

Seçimde Sadece 34 Bin Oy Alabilmişlerdi: Ahmet Davutoğlu’ndan Radikal Değişim Açıklaması

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 18:14

Yerel seçimleri geride bırakan Türkiye’de partiler seçim muhasebesini de yapmaya başladı. İYİ Parti kurultay kararı alırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “radikal değişiklikler” olacağını söyledi.

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Ahmet Davutoğlu’nun lideri olduğu Gelecek Partisi, mayıs ayında düzenlenen genel seçimlerde CHP ile ittifak yapmış ve meclise 10 milletvekili sokmayı başarmıştı.

Ahmet Davutoğlu’nun lideri olduğu Gelecek Partisi, mayıs ayında düzenlenen genel seçimlerde CHP ile ittifak yapmış ve meclise 10 milletvekili sokmayı başarmıştı.

31 Mart Yerel Seçimlerine tek başına giren Gelecek Partisi, sadece 34 bin oy almayı başardı.

31 Mart Yerel Seçimlerine tek başına giren Gelecek Partisi, sadece 34 bin oy almayı başardı.

Gelecek Partisi’nin oransal karşılığı ise yüzde 0,07 oldu.

Gelecek Partisi’nin oransal karşılığı ise yüzde 0,07 oldu.

Ahmet Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada halkın radarına giremeyen bir siyasi partinin teorik çalışmalarla netice alabilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu konuda önümüzdeki dönemde gerek söylem, gerekse iletişim yöntemi konusunda radikal bir değişim gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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