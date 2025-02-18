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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir: "Milletvekilleri Maaşları Yetmiyor"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir: "Milletvekilleri Maaşları Yetmiyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.02.2025 - 23:24

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarının asgari ücret karşısında çok gözükmesine rağmen yeterli olmadığını ifade etti. Milletvekillerinin katıldığı etkinlikler nedeniyle sürekli yollarda olduğunu iddia eden Demir, milletvekillerinin yaklaşık 200 bin lira olan maaşlarından çok daha fazla harcama yaptığını söyledi.

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Türkiye’de asgari ücret yeni yılda 22 bin 104 liraya yükselmiş, milletvekilleri maaşları ise 196 bin 775 lira olmuştu.

Türkiye’de asgari ücret yeni yılda 22 bin 104 liraya yükselmiş, milletvekilleri maaşları ise 196 bin 775 lira olmuştu.

Milletvekilleri ayrıca Meclis lokantasında piyasanın çok altında yemek yiyor, sağlık harcamaları, telefon faturaları devlet tarafından karşılanıyor. Ancak yine de yeterli olmuyor.

Milletvekilleri ayrıca Meclis lokantasında piyasanın çok altında yemek yiyor, sağlık harcamaları, telefon faturaları devlet tarafından karşılanıyor. Ancak yine de yeterli olmuyor.

Çağdaş Kocaeli Gazetesi’ne konuşan Gelecek Partisi İstanbul Milletekili Doğan Demir yaklaşık 200 bin liralık maaşın yeterli olmadığı savundu.

Çağdaş Kocaeli Gazetesi’ne konuşan Gelecek Partisi İstanbul Milletekili Doğan Demir yaklaşık 200 bin liralık maaşın yeterli olmadığı savundu.

Kaynak

“Milletvekili maaşı Türkiye’ye endekslediğin zaman asgari ücrete karşı çok büyük para görünüyor.”

“Milletvekili maaşı Türkiye’ye endekslediğin zaman asgari ücrete karşı çok büyük para görünüyor.”

“Fakat milletvekili maaşları çoğu vekile yetmiyor.”

“Fakat milletvekili maaşları çoğu vekile yetmiyor.”
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“Milletvekili ayda birçok düğüne gidiyor. Araçla sürekli yollardasınız. Normal bir milletvekili aldığı maaşın 2-3 katını harcıyor.”

“Milletvekili ayda birçok düğüne gidiyor. Araçla sürekli yollardasınız. Normal bir milletvekili aldığı maaşın 2-3 katını harcıyor.”

“Şöyle yapmak lazım asgari ücreti yaşanabilir bir noktaya çekmek lazım. Herkesin hayat standardını düzenlemek lazım.”

“Şöyle yapmak lazım asgari ücreti yaşanabilir bir noktaya çekmek lazım. Herkesin hayat standardını düzenlemek lazım.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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