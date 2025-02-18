Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir: "Milletvekilleri Maaşları Yetmiyor"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarının asgari ücret karşısında çok gözükmesine rağmen yeterli olmadığını ifade etti. Milletvekillerinin katıldığı etkinlikler nedeniyle sürekli yollarda olduğunu iddia eden Demir, milletvekillerinin yaklaşık 200 bin lira olan maaşlarından çok daha fazla harcama yaptığını söyledi.