Gel Konuşalım 15 Ekim Perşembe Neden Yayınlanmadı? Nur Tuğba Namlı'dan Açıklama Geldi!
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Gel Konuşalım'ın bugünkü yayınına yağış engeli! TV8'de hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan program, 15 Ekim Perşembe günü canlı yayını gerçekleştiremedi. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından programın neden ekrana gelmediği merak edildi. Beklenen açıklama ise sunuculardan Nur Tuğba Namlı'dan geldi. Namlı, TV8'in bulunduğu Ayazağa bölgesinde yağışın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle yayın yapamadıklarını duyurdu. Peki, Gel Konuşalım bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Gel Konuşalım 15 Ekim Perşembe günü neden yayınlanmadı?
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Nur Tuğba Namlı, “Bugün sabah Gel Konuşalım programımızı gerçekleştiremiyoruz” dedi.
Gel Konuşalım'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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