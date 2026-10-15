Gel Konuşalım 15 Ekim Perşembe Neden Yayınlanmadı? Nur Tuğba Namlı'dan Açıklama Geldi!

Seray Sever, Hakan Hatipoğlu ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım, hafta içi her gün saat 09.00'da TV8'de yayınlanıyor. Magazin gündeminden sosyal medyada konuşulan olaylara kadar pek çok konunun ele alındığı programın 15 Ekim 2026 Perşembe sabahı planlanan yayını ise gerçekleştirilemedi.

Programın ekrana gelmemesinin nedeni, İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın Ayazağa'da yol açtığı olumsuzluklar oldu. Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TV8'in bulunduğu bölgenin de yağıştan etkilendiğini belirterek o sabah yayın yapamayacaklarını duyurdu.

Namlı'nın açıklaması, Gel Konuşalım'ın resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.