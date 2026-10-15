article/comments
article/share
Haberler
TV
Gel Konuşalım 15 Ekim Perşembe Neden Yayınlanmadı? Nur Tuğba Namlı'dan Açıklama Geldi!

Gel Konuşalım 15 Ekim Perşembe Neden Yayınlanmadı? Nur Tuğba Namlı'dan Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 10:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gel Konuşalım'ın bugünkü yayınına yağış engeli! TV8'de hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan program, 15 Ekim Perşembe günü canlı yayını gerçekleştiremedi. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından programın neden ekrana gelmediği merak edildi. Beklenen açıklama ise sunuculardan Nur Tuğba Namlı'dan geldi. Namlı, TV8'in bulunduğu Ayazağa bölgesinde yağışın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle yayın yapamadıklarını duyurdu. Peki, Gel Konuşalım bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gel Konuşalım 15 Ekim Perşembe günü neden yayınlanmadı?

Gel Konuşalım 15 Ekim Perşembe günü neden yayınlanmadı?

Seray Sever, Hakan Hatipoğlu ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım, hafta içi her gün saat 09.00'da TV8'de yayınlanıyor. Magazin gündeminden sosyal medyada konuşulan olaylara kadar pek çok konunun ele alındığı programın 15 Ekim 2026 Perşembe sabahı planlanan yayını ise gerçekleştirilemedi.

Programın ekrana gelmemesinin nedeni, İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın Ayazağa'da yol açtığı olumsuzluklar oldu. Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TV8'in bulunduğu bölgenin de yağıştan etkilendiğini belirterek o sabah yayın yapamayacaklarını duyurdu.

Namlı'nın açıklaması, Gel Konuşalım'ın resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Nur Tuğba Namlı, “Bugün sabah Gel Konuşalım programımızı gerçekleştiremiyoruz” dedi.

Nur Tuğba Namlı, “Bugün sabah Gel Konuşalım programımızı gerçekleştiremiyoruz” dedi.

Yağıştan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Namlı, paylaşımında tedbir çağrısında da bulundu. Görseldeki açıklaması şöyle:

İstanbul'da devam eden yağışlar nedeniyle şehrimizin birçok noktasında yaşanan su baskınlarından etkilenen herkesee gönüldenn çok geçmiş olsun çok ❣️ Bazı görüntülere inanmak hakikaten çok güç..

TV8'in bulunduğu Ayazağa bölgesinde de yağışların yol açtığı ciddi olumsuzluklar nedeniyle bugün sabah Gel Konuşalım programımızı gerçekleştiremiyoruz..

Umarım yaşadıklarımızdan hep birlikte gereken dersleri çıkarırız...

Lütfen dikkatli olalım, tedbirlerimizi ihmal etmeyelim.

Hepimize çok geçmiş olsun ❤️🙏”

Gel Konuşalım'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Gel Konuşalım'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Nur Tuğba Namlı'nın açıklaması, 15 Ekim Perşembe sabahı yapılması planlanan yayını kapsıyor. Paylaşımda programın yeniden hangi gün ekrana geleceğine ilişkin kesin bir tarih verilmiyor.

Gel Konuşalım'ın normal yayın takvimi hafta içi her gün saat 09.00 olsa da bir sonraki canlı yayına ilişkin bilgi için TV8'in ve programın resmi duyuruları takip edilmeli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın