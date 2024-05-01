Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/OldPhotosInR...
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Polonya'daki gaz odası IV Auschwitz-Birkenau'nun dışında infaz bekleyen çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar.
2. Terk edilmiş çiftlik evi, Pittsburgh, ABD.
3. Al Capone'nin evi, Chicago, ABD.
4. Wrocław, Polonya.
5. Hitler, Anschluss'tan sonra Viyana'da.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Fairmont Oteli, San Francisco.
7. Dresden'deki Haç Kilisesi (Kreuzkirche), Almanya.
8. Lübeck, Almanya'daki St. Jacobi Kilisesi.
9. Gdynia, Polonya.
10. Kiev Şehir Merkezi, Ukrayna.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Gomti nehri deresinden görülden Dwarka kasabası, Hindistan.
12. Hamburg'daki Aziz Nikolaos Kilisesi, Almanya.
13. Laşi, Romanya.
14. Buenos Aires, Arjantin.
15. Rio de Janeiro, Brezilya.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın