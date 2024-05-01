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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 11:31

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/OldPhotosInR...

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1. Polonya'daki gaz odası IV Auschwitz-Birkenau'nun dışında infaz bekleyen çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar.

1. Polonya'daki gaz odası IV Auschwitz-Birkenau'nun dışında infaz bekleyen çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar.

1944 ve günümüz.

2. Terk edilmiş çiftlik evi, Pittsburgh, ABD.

2. Terk edilmiş çiftlik evi, Pittsburgh, ABD.

1970'ler ve günümüz.

3. Al Capone'nin evi, Chicago, ABD.

3. Al Capone'nin evi, Chicago, ABD.

1920'ler ve günümüz.

4. Wrocław, Polonya.

4. Wrocław, Polonya.

1930'lar ve günümüz.

5. Hitler, Anschluss'tan sonra Viyana'da.

5. Hitler, Anschluss'tan sonra Viyana'da.

1938 ve günümüz.

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6. Fairmont Oteli, San Francisco.

6. Fairmont Oteli, San Francisco.

1909 kartpostal / 2022 fotoğraf.

7. Dresden'deki Haç Kilisesi (Kreuzkirche), Almanya.

7. Dresden'deki Haç Kilisesi (Kreuzkirche), Almanya.

8. Lübeck, Almanya'daki St. Jacobi Kilisesi.

8. Lübeck, Almanya'daki St. Jacobi Kilisesi.

9. Gdynia, Polonya.

9. Gdynia, Polonya.

10. Kiev Şehir Merkezi, Ukrayna.

10. Kiev Şehir Merkezi, Ukrayna.
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11. Gomti nehri deresinden görülden Dwarka kasabası, Hindistan.

11. Gomti nehri deresinden görülden Dwarka kasabası, Hindistan.

12. Hamburg'daki Aziz Nikolaos Kilisesi, Almanya.

12. Hamburg'daki Aziz Nikolaos Kilisesi, Almanya.

1868 ve günümüz.

13. Laşi, Romanya.

13. Laşi, Romanya.

1988 ve 2024

14. Buenos Aires, Arjantin.

14. Buenos Aires, Arjantin.

15. Rio de Janeiro, Brezilya.

15. Rio de Janeiro, Brezilya.

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