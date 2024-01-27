Gece Uyuyamayıp Yatakta Dönüp Dururken Rahatlamak İçin Yapabileceğiniz 15 Aktivite
Gece Uyuyamayıp Yatakta Dönüp Dururken Rahatlamak İçin Yapabileceğiniz 15 Aktivite
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Uykusuz gecelerde yatakta dönerken rahatlamanıza yardımcı olacak 15 etkinlik sunuyoruz. Bu uygulamalar, uykusuzlukla mücadele etmek ve geceyi daha verimli hale getirmek için idealler. Uykusuzlukla başa çıkmak için bu etkinlikleri deneyin ve daha rahat bir gece uykusu için kendinizi hazırlayın.
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1. "Çocuklar Duymasın'daki bütün karakterlerin isimlerini saymaya başlıyorum ve daha bitiremeden uyuyakalıyorum."
2. "Özel güçlerim olsa ne yapardım diye hayal etmeye başlıyorum ve detaylarına girdikçe daha da uykum geliyor."
3. "300'den geri saymaya başlıyorum ve çok sürmeden uyuyakalmış oluyorum."
4. "Sadece bu durumlarda oynadığım bir oyunum var ve uyumak dışında o oyuna hiç girmiyorum."
5. "İnsanlar ne derse desin, oyuncak yastığıma sarılıyorum ve mışıl mışıl uyuyorum."
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6. "7 yıl önce yaptığım utanç verici hareketleri sayıyorum."
7. "Bob Ross videoları izliyorum ve genelde uyumamı sağlıyor."
8. "Genelde sakin bir podcast dinlerken uyuyakalıyorum."
9. "Rahatlayıp sudoku çözmeye çalışıyorum ve genelde işe yarıyor."
10. "Uykum gelesiye kadar Twitch üzerinden sıkıcı oyun yayınları izliyorum."
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11. "ASMR videoları izliyorum."
12. "Genelde uyuyamadığım için söylenmeye ve kendime kızmaya başlıyorum ve bir süre sonra kendimi sakinleştirmeye çalışırken uyuyakalıyorum."
13. "Uykum gelesiye kadar Instagram'da geziyorum."
14. "İzlediğim filmleri kafamda tekrar canlandırmaya çalışıyorum ve genelde rahatlayıp uyuyakalıyorum."
15. "Genelde klasik müzik dinlemek yardımcı oluyor. Eğer uyuyamazsam da en azından klasik müzik dinlemiş oluyorum."
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