Gece Uyuyamayıp Yatakta Dönüp Dururken Rahatlamak İçin Yapabileceğiniz 15 Aktivite

Uykusuz gecelerde yatakta dönerken rahatlamanıza yardımcı olacak 15 etkinlik sunuyoruz. Bu uygulamalar, uykusuzlukla mücadele etmek ve geceyi daha verimli hale getirmek için idealler. Uykusuzlukla başa çıkmak için bu etkinlikleri deneyin ve daha rahat bir gece uykusu için kendinizi hazırlayın.