Gece Tartıldığınızda Normale Göre Daha Kilolu Olmanızın Altında Yatan Sebepler!
Gece Tartıldığınızda Normale Göre Daha Kilolu Olmanızın Altında Yatan Sebepler!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Kilo almak, diyetinizin ve egzersiz programınızın başarısız olduğu anlamına gelmez. Kilo vermek için çok zaman ve çaba harcadığınızda ve istediğiniz ilerlemeyi göremediğinizde moraliniz bozulabilir, ancak kişisel bir antrenörün açıkladığı gibi, bir gece içinde biraz kilo almak tamamen normaldir ve bu durum diyetinizin veya egzersiz rutininizin başarısız olduğu anlamına gelmez. Eğitmen Jess Suthard, akşam kilo almanın bazı nedenlerini ise şu şekilde açıklıyor:
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yoğun egzersiz:
2. Yetersiz uyku:
3. Sıvı kaybı:
4. Dışarıda yemek yemek:
5. Sindirim sorunu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Gece geç saatlerde yemek yemek:
7. Aşırı karbonhidrat tüketimi:
8. Regl dönemi:
9. Stresli hissetmek:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda