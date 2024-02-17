Gece Tartıldığınızda Normale Göre Daha Kilolu Olmanızın Altında Yatan Sebepler!

Kilo almak, diyetinizin ve egzersiz programınızın başarısız olduğu anlamına gelmez. Kilo vermek için çok zaman ve çaba harcadığınızda ve istediğiniz ilerlemeyi göremediğinizde moraliniz bozulabilir, ancak kişisel bir antrenörün açıkladığı gibi, bir gece içinde biraz kilo almak tamamen normaldir ve bu durum diyetinizin veya egzersiz rutininizin başarısız olduğu anlamına gelmez. Eğitmen Jess Suthard, akşam kilo almanın bazı nedenlerini ise şu şekilde açıklıyor: