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Gece Tartıldığınızda Normale Göre Daha Kilolu Olmanızın Altında Yatan Sebepler!

Gece Tartıldığınızda Normale Göre Daha Kilolu Olmanızın Altında Yatan Sebepler!

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 07:31

Kilo almak, diyetinizin ve egzersiz programınızın başarısız olduğu anlamına gelmez. Kilo vermek için çok zaman ve çaba harcadığınızda ve istediğiniz ilerlemeyi göremediğinizde moraliniz bozulabilir, ancak kişisel bir antrenörün açıkladığı gibi, bir gece içinde biraz kilo almak tamamen normaldir ve bu durum diyetinizin veya egzersiz rutininizin başarısız olduğu anlamına gelmez. Eğitmen Jess Suthard, akşam kilo almanın bazı nedenlerini ise şu şekilde açıklıyor:

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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1. Yoğun egzersiz:

1. Yoğun egzersiz:

Jess, yoğun antrenmanların vücudunun gece boyunca iyileşmeye ihtiyacı olduğunu açıkladı; çünkü vücut, kaslara yerleştirilen herhangi bir küçük yırtık ve stresi onarmaya çalışır, bu da gece boyunca hafif bir kilo artışına neden olabilir.

2. Yetersiz uyku:

2. Yetersiz uyku:

Hepimiz sağlığımız için iyi bir gece uykusunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ancak Jess, kötü bir gece uykusunun su tutulumu nedeniyle sabahları biraz daha kilolu hissettirebileceğini de belirtiyor.

3. Sıvı kaybı:

3. Sıvı kaybı:

'Yeterince su içmiyorsanız, böbrekleriniz su tutmaya başlar ve bu da su ağırlığı kazanmanıza neden olur. Tekrar yudumlamaya başladığınızda her şey normale dönecektir. İyi bir sıvı alımı, genel sağlık ve zindelik için bir zorunluluktur,' şeklinde tavsiyede bulundu Jess.

4. Dışarıda yemek yemek:

4. Dışarıda yemek yemek:

Bu biraz daha açık olabilir, ancak uzmanın da belirttiği gibi dışarı çıkıp yemek yemek ve içmek gece boyunca kilo almanın bir nedeni olabilir: 'Alkol vücudunuzu susuz bırakır, yani daha fazla su tutar.'

5. Sindirim sorunu:

5. Sindirim sorunu:

Vücudumuzun sağlığını korumak ve sindirime yardımcı olabilecek gıdalar tüketmek, kilo vermek ve istenmeyen tuvalet sorunlarını ortadan kaldırmak için önemlidir. Jess şunları da söylüyor: 'Beslenmenizde lif açısından zengin gıdalara yer vermek kritik önem taşır. Lif alımı yetersiz olduğunda, tuvalete gitme ihtiyacı hissetmek zorlaşabilir.'

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6. Gece geç saatlerde yemek yemek:

6. Gece geç saatlerde yemek yemek:

Tıpkı yemek ve içmek için dışarı çıkmak gibi, normalden daha geç yemenin etkisi ertesi gün tartıda ortaya çıkabilir. Ancak Jess bunun 'tamamen normal' olduğu konusunda güvence verdi.

7. Aşırı karbonhidrat tüketimi:

7. Aşırı karbonhidrat tüketimi:

Herkes zaman zaman karbonhidratlara fazla müsamaha göstermekten dolayı kabahatlidir ve bu yüzden şişkinlik hissediyorsunuz. Jess, bunun bir gecede kilo alımında bir etken olabileceğini belirterek şunları söyledi: 'Fakat, Bu durum gerçekleşir gerçekleşmez, kilolar tekrar geri alınacaktır.'

8. Regl dönemi:

8. Regl dönemi:

Kadınlar için kaçınılmaz bir etken de regl dönemleridir ve Jess bunu şöyle açıklıyor: 'Regl öncesi kilo alımı normaldir. Her kadın farklıdır ve regl döneminizden hemen önce ya da ilk gün kilo almanız mümkündür.'

9. Stresli hissetmek:

9. Stresli hissetmek:

Hepimiz stresin vücudumuza zarar verebileceğini biliyoruz, ancak aynı zamanda kilo almak için de bir neden olabilir. Jess konuyla ilgili şunları ifade etmektedir: 'Stresli olduğunuzda, vücudunuz kendinize yüklediğiniz taleplere yanıt olarak daha fazla su tutar. Bu da normaldir.'

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