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Gazeteci Serhat Ulueren, Erden Timur'la Görüşmesini Anlattı: Galatasaraylıları Heyecanlandıran Gelişme

Gazeteci Serhat Ulueren, Erden Timur'la Görüşmesini Anlattı: Galatasaraylıları Heyecanlandıran Gelişme

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.12.2024 - 14:14

Galatasaray'da Erden Timur sürpriz bir şekilde göreve devam etmeyeceğini açıklamıştı. Dursun Özbek ile yollarını ayıran Tümur'un kırgın olduğu da biliniyordu. Uzun süredir sessizliğini koruyan Erden Timur, Serhat Ulueren'le görüştü. Ulueren bu görüşmeden bazı bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Abdürrahim Albayrak'a dair de bilgilerin olduğu haberde Timur'un Dursun Özbek hakkında söyledikleri dikkat çekti.

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Galatasaray'dan başkan Dursun Özbek'e kırgın olarak ayrılan Erden Timur, gazeteci Serhat Ulueren'le bir araya geldi ve önemli bilgiler verdi.

Galatasaray'dan başkan Dursun Özbek'e kırgın olarak ayrılan Erden Timur, gazeteci Serhat Ulueren'le bir araya geldi ve önemli bilgiler verdi.

Erden Timur'un oldukça dertli ve üzgün olduğunu söyleyen Ulueren, konuşmalarından detay da paylaştı. Ulueren:

Erden Timur'un oldukça dertli ve üzgün olduğunu söyleyen Ulueren, konuşmalarından detay da paylaştı. Ulueren:

'Erden Timur'un, yaklaşan ilk seçimde kesinlikle aday olması bekleniyor. Timur’un, mevcut başkan Dursun Özbek hakkında, bazı kişilere çeşitli vaatlerde bulunup bu vaatleri yerine getirdikten sonra onları dışladığını düşündüğü ifade ediliyor. Bu durumun yalnızca Erden Timur ile sınırlı olmadığı, daha genel bir algıyı yansıttığı belirtiliyor.'

Ulueren, "Abdürrahim Albayrak da Galatasaray Başkanı olmak istiyor. Eğer Erden Timur aday olursa, Albayrak'la birleşme kararı alabilirler" dedi.

Ulueren, "Abdürrahim Albayrak da Galatasaray Başkanı olmak istiyor. Eğer Erden Timur aday olursa, Albayrak'la birleşme kararı alabilirler" dedi.

Ulueren, ikilinin birbirleriyle de samimi olduğunu söyleyerek bu anlaşmanın çok zor olmayacağını söyledi.

Ulueren, ikilinin birbirleriyle de samimi olduğunu söyleyerek bu anlaşmanın çok zor olmayacağını söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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