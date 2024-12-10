Gazeteci Serhat Ulueren, Erden Timur'la Görüşmesini Anlattı: Galatasaraylıları Heyecanlandıran Gelişme
Gazeteci Serhat Ulueren, Erden Timur'la Görüşmesini Anlattı: Galatasaraylıları Heyecanlandıran Gelişme
Galatasaray'da Erden Timur sürpriz bir şekilde göreve devam etmeyeceğini açıklamıştı. Dursun Özbek ile yollarını ayıran Tümur'un kırgın olduğu da biliniyordu. Uzun süredir sessizliğini koruyan Erden Timur, Serhat Ulueren'le görüştü. Ulueren bu görüşmeden bazı bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Abdürrahim Albayrak'a dair de bilgilerin olduğu haberde Timur'un Dursun Özbek hakkında söyledikleri dikkat çekti.
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Galatasaray'dan başkan Dursun Özbek'e kırgın olarak ayrılan Erden Timur, gazeteci Serhat Ulueren'le bir araya geldi ve önemli bilgiler verdi.
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Erden Timur'un oldukça dertli ve üzgün olduğunu söyleyen Ulueren, konuşmalarından detay da paylaştı. Ulueren:
Ulueren, "Abdürrahim Albayrak da Galatasaray Başkanı olmak istiyor. Eğer Erden Timur aday olursa, Albayrak'la birleşme kararı alabilirler" dedi.
Ulueren, ikilinin birbirleriyle de samimi olduğunu söyleyerek bu anlaşmanın çok zor olmayacağını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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