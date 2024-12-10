Gazeteci Serhat Ulueren, Erden Timur'la Görüşmesini Anlattı: Galatasaraylıları Heyecanlandıran Gelişme

'Erden Timur'un, yaklaşan ilk seçimde kesinlikle aday olması bekleniyor. Timur’un, mevcut başkan Dursun Özbek hakkında, bazı kişilere çeşitli vaatlerde bulunup bu vaatleri yerine getirdikten sonra onları dışladığını düşündüğü ifade ediliyor. Bu durumun yalnızca Erden Timur ile sınırlı olmadığı, daha genel bir algıyı yansıttığı belirtiliyor.'