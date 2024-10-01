Games Pass Kütüphanesine Ekim Ayının İlk Yarısında Eklenecek Oyunlar Açıklandı
Games Pass Kütüphanesine Ekim Ayının İlk Yarısında Eklenecek Oyunlar Açıklandı
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Oyun fiyatları alıp başını gitmişken oyuncuların imdadına Xbox Game Pass gibi sistemler yetişiyor.
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Ekim ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu.
Ekim ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e veda edecek oyunlar da açıklandı.
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