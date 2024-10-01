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Games Pass Kütüphanesine Ekim Ayının İlk Yarısında Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Games Pass Kütüphanesine Ekim Ayının İlk Yarısında Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 16:50

Kullanıcılarına geniş bir oyun kütüphanesi sunan Xbox Game Pass ekim ayının ilk yarısında platforma eklenecek yeni oyunları da açıkladı.

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Oyun fiyatları alıp başını gitmişken oyuncuların imdadına Xbox Game Pass gibi sistemler yetişiyor.

Oyun fiyatları alıp başını gitmişken oyuncuların imdadına Xbox Game Pass gibi sistemler yetişiyor.

Kullanıcılarına aylık abonelik ücreti karşılığında pek çok oyunu sınırsızca oynama imkanı sunan Game Pass ayrıca pek çok beklenen oyuna da ilk gününden ev sahipliği yapıyor.

Ekim ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu.

Ekim ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu.

Her ay yeni oyunları kütüphanesine katan Xbox Game Pass bu ayın ilk yarısında 5 yeni oyunla karşımıza çıkacak. Ayın kalan yarısında da farklı oyunları sistem kütüphanesinde göreceğiz. İşte Xbox Game Pass'e ekim ayının ilk yarısında eklenecek oyunlar ve platforma gelecekleri tarihler:

  • Sifu | 2 Ekim (Bulut, konsol ve PC)

  • MLB The Show 24 | 2 Ekim (Konsol)

  • Open Roads | 2 Ekim (Konsol)

  • Mad Streets | 7 Ekim (Bulut, konsol ve PC)

  • Inscryption | 10 Ekim (Bulut, konsol ve PC)

Ekim ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e veda edecek oyunlar da açıklandı.

Ekim ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e veda edecek oyunlar da açıklandı.

Yeni eklenen oyunların yanında her ay Xbox Game Pass kütüphanesine veda eden yapımlar da oluyor. 15 Ekim itibariyle sistem kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar ise şunlar:

  • Dyson Sphere Program 

  • Everspace 2

  • From Space

  • F1 Manager 2023

  • Scorn

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