Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali Başladı: İndirimler ve Ücretsiz Ögeler!

7 Ekim TSİ 20:00'a kadar devam edecek festival boyunca sıra tabanlı rol yapma oyunlarında avantajlı fiyatlar bizleri bekliyor olacak. Türe mensup ve çıkışa hazırlanan pek çok oyunun ücretsiz demolarına da erişebileceğimiz festival boyunca geliştirici sohbetleri de Steam'de yerini alacak.