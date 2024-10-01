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Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali Başladı: İndirimler ve Ücretsiz Ögeler!

Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali Başladı: İndirimler ve Ücretsiz Ögeler!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 11:55

Steam Sıra Tabalnı RYO Festivali ile oyuncuların karşısında! Festival boyunca türe dair harika indirimlere ek olarak ücretsiz ögeler de bizleri bekliyor.

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Dolara geçisinin ardından elimizi eteğimizi çekmiş olsak da Steam hala indirim dönemleri ve festivalleri ile akıl çelmiyor değil.

Dolara geçisinin ardından elimizi eteğimizi çekmiş olsak da Steam hala indirim dönemleri ve festivalleri ile akıl çelmiyor değil.

Mevsimsel büyük indirim dönemlerinin yanında tematik indirimleri ve festivalleri ile de karşımıza çıkan Steam bu periyotlarda oyunculara indirimlere ek sürprizler de yapabiliyor.

Steam'de bu kez ise Sıra Tabanlı RYO Festivali zamanı!

Steam'de bu kez ise Sıra Tabanlı RYO Festivali zamanı!

7 Ekim TSİ 20:00'a kadar devam edecek festival boyunca sıra tabanlı rol yapma oyunlarında avantajlı fiyatlar bizleri bekliyor olacak. Türe mensup ve çıkışa hazırlanan pek çok oyunun ücretsiz demolarına da erişebileceğimiz festival boyunca geliştirici sohbetleri de Steam'de yerini alacak.

Tüm bunların yanında Steam'de ücretsiz ögeler de festival boyunca oyuncuları bekliyor olacak.

Tüm bunların yanında Steam'de ücretsiz ögeler de festival boyunca oyuncuları bekliyor olacak.

Steam Puan Dükkanı festival boyunca ücretsiz profil ögeleri sunacak. Hareketli çıkartma, hareketli avatar ve festivale özel avatar çerçevesi tüm Steam kullanıcıları için ücretsiz.

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