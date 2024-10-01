Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali Başladı: İndirimler ve Ücretsiz Ögeler!
Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali Başladı: İndirimler ve Ücretsiz Ögeler!
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Dolara geçisinin ardından elimizi eteğimizi çekmiş olsak da Steam hala indirim dönemleri ve festivalleri ile akıl çelmiyor değil.
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Steam'de bu kez ise Sıra Tabanlı RYO Festivali zamanı!
Tüm bunların yanında Steam'de ücretsiz ögeler de festival boyunca oyuncuları bekliyor olacak.
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