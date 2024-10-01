Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Zirvenin Hakimi!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Zirvenin Hakimi!
Steam verileri ülkeler ve global bazda haftanın en çok satan oyunlarını gözler önüne sererken Türkiye'deki oyuncular olarak bu hafta en çok hangi oyunlara yükseldiğimize gelin birlikte bir göz atalım.
Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.
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1. Steam Türkiye'de bu hafta da zirvenin adı FC 25.
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2. God of War Ragnarok sıralamada gerilese de hala oyuncuların gözdelerinden.
3. Bu hafta listenin üçüncülüğünde ise Final Fantasy XVI var.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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