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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Zirvenin Hakimi!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Zirvenin Hakimi!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 11:28

Steam verileri ülkeler ve global bazda haftanın en çok satan oyunlarını gözler önüne sererken Türkiye'deki oyuncular olarak bu hafta en çok hangi oyunlara yükseldiğimize gelin birlikte bir göz atalım.

Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.

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1. Steam Türkiye'de bu hafta da zirvenin adı FC 25.

1. Steam Türkiye'de bu hafta da zirvenin adı FC 25.

İçimizdeki futbol aşkına asla karşı koyamıyoruz! Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan EA Sports FC 25 ön sipariş sürecinde zaten sıralamanın üstlerine tırmanmayı başarmıştı. Geçtiğimiz haftanın da ülkemizde en çok satan oyunu olan FC 25 bu hafta da liderliğini korumayı başardı.

2. God of War Ragnarok sıralamada gerilese de hala oyuncuların gözdelerinden.

2. God of War Ragnarok sıralamada gerilese de hala oyuncuların gözdelerinden.

2022 yılında PlayStation özel oyunu olarak karşımıza çıkan God of War Ragnarok nihayetinde geçtiğimiz günlerde PC cephesinde de oyuncularla buluştu. 44,99 dolardan satışa sunulan God of War Ragnarok bu hafta gerilemiş olsa da listede tutunmayı başardı.

3. Bu hafta listenin üçüncülüğünde ise Final Fantasy XVI var.

3. Bu hafta listenin üçüncülüğünde ise Final Fantasy XVI var.

17 Eylül'de Steam'de oyuncularla buluşan oyun çoğunlukla olumlu yorumlarla karşılanmış vaziyette. Geçtiğimiz haftaya göre gerilese de Final Fantasy XVI yine de ilk üçte tutunmayı başarıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Crusader Kings 3

  • Squad

  • Cyberpunk 2077

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

  • Eldern Ring

  • Stardew Valley

  • Black Desert

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