Galatasaraylı Nicolo Zaniolo Gol Sevinci Yüzünden Gasperini'den Fırça Yedi
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo Gol Sevinci Yüzünden Gasperini'den Fırça Yedi
Futbolcuların gol sevinçleri, oyunun coşkusunu ve kişisel başarı duygusunu yansıtan doğal bir ifade. Ancak, bu sevinçlerin sınırları, hem rakip taraftarların duyguları hem de sporun fair-play ruhu açısından önemli. Rakip taraftarı kışkırtacak şekilde yapılan mutluluk ve hırs gösterisi her zaman eleştirilerin hedefinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya Seri A'nın 16. haftasında Cagliari deplasmanında çıkan Atalanta, karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren gol, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'dan geldi.
64'te oyuna girdikten iki dakika sonra skoru değiştiren 25 yaşındaki oyuncu, sevinciyle İtalya'da tepkilere neden oldu.
Rakip tribünlere sataşmadan duramayan orta sahaya teknik direktörü Gasperini de sert çıktı.
66 yaşındaki İtalyan, "Zaniolo'nun her gol attığında rakip taraftarı tahrik etmesi kabul edilebilir bir şey değil, bu ikinci kez oluyor." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın