onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo Gol Sevinci Yüzünden Gasperini'den Fırça Yedi

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo Gol Sevinci Yüzünden Gasperini'den Fırça Yedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.12.2024 - 13:28

Futbolcuların gol sevinçleri, oyunun coşkusunu ve kişisel başarı duygusunu yansıtan doğal bir ifade. Ancak, bu sevinçlerin sınırları, hem rakip taraftarların duyguları hem de sporun fair-play ruhu açısından önemli. Rakip taraftarı kışkırtacak şekilde yapılan mutluluk ve hırs gösterisi her zaman eleştirilerin hedefinde.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İtalya Seri A'nın 16. haftasında Cagliari deplasmanında çıkan Atalanta, karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

İtalya Seri A'nın 16. haftasında Cagliari deplasmanında çıkan Atalanta, karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren gol, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'dan geldi.

Mavi-siyahlılara galibiyeti getiren gol, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'dan geldi.

64'te oyuna girdikten iki dakika sonra skoru değiştiren 25 yaşındaki oyuncu, sevinciyle İtalya'da tepkilere neden oldu.

64'te oyuna girdikten iki dakika sonra skoru değiştiren 25 yaşındaki oyuncu, sevinciyle İtalya'da tepkilere neden oldu.

Rakip tribünlere sataşmadan duramayan orta sahaya teknik direktörü Gasperini de sert çıktı.

Rakip tribünlere sataşmadan duramayan orta sahaya teknik direktörü Gasperini de sert çıktı.

66 yaşındaki İtalyan, "Zaniolo'nun her gol attığında rakip taraftarı tahrik etmesi kabul edilebilir bir şey değil, bu ikinci kez oluyor." dedi.

66 yaşındaki İtalyan, "Zaniolo'nun her gol attığında rakip taraftarı tahrik etmesi kabul edilebilir bir şey değil, bu ikinci kez oluyor." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zaniolo nasıl mı sevindi? 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın