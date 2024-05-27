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Galatasaraylı Mauro Icardi’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Hakkında Yeni Paylaşım

Galatasaraylı Mauro Icardi’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Hakkında Yeni Paylaşım

galatasaray Mauro Icardi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.05.2024 - 18:02

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın Arjantinli gol kralı Mauro Icardi’den Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile ilgili yeni bir paylaşım daha geldi. 

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Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da şampiyonluk kutlamasına Arjantinli yıldız Mauro Icardi damgasını vurdu.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da şampiyonluk kutlamasına Arjantinli yıldız Mauro Icardi damgasını vurdu.

Arjantinli golcünün kutlamalardaki Ali Koç göndermesi gecenin olaylarından biri oldu.

Arjantinli golcünün kutlamalardaki Ali Koç göndermesi gecenin olaylarından biri oldu.

Mauro Icardi’den Ali Koç ile ilgili bir paylaşım daha geldi. Icardi paylaşımında Ali Koç’un daha önce söylediği “Her gece yatarken bizi düşün” sözlerine gönderme yaptı.

Mauro Icardi’den Ali Koç ile ilgili bir paylaşım daha geldi. Icardi paylaşımında Ali Koç’un daha önce söylediği “Her gece yatarken bizi düşün” sözlerine gönderme yaptı.

İşte Mauro Icardi’nin paylaşımı:

İşte Mauro Icardi’nin paylaşımı:
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