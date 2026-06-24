Futbol Umudu Tüketirken, Filenin Sultanları Umut Oluyor
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Yaz henüz tam anlamıyla başlamadan spor gündemimiz bize iki farklı hikâye sundu.
Bir tarafta büyük umutlarla takip ettiğimiz milli futbol takımımız vardı. İlk iki maçta alınan mağlubiyetler, son karşılaşmayı ABD karşısında neredeyse bir formaliteye dönüştürdü. Beklentiler yüksekti, hayal kırıklığı da öyle oldu.
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Diğer tarafta ise Ankara’da sessiz ama çok güçlü bir başarı hikâyesi yazılıyordu.
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İşte gerçek rol model tam da budur.
Filenin Sultanları bunun yaşayan kanıtı.
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