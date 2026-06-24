Futbol Umudu Tüketirken, Filenin Sultanları Umut Oluyor

Filenin Sultanları, sahaya yalnızca kazanmak için değil; mücadele etmek, vazgeçmemek ve birlikte başarmak için çıktı. Sonuç ise tarihe geçen 4’te 4 oldu. Aynı ülkenin formasını taşıyan iki milli takım… Ama iki bambaşka hikâye.

Aslında konuşmamız gereken sadece skorlar değil. Bizi asıl düşündürmesi gereken, o skorların arkasındaki anlayış.

Filenin Sultanları’nın başarısı tesadüf değil. Bu başarı; yılların emeğinin, disiplininin, doğru planlamanın ve sürdürülebilir bir spor kültürünün ürünü. Onlar bize yalnızca voleybol oynamayı öğretmiyor; birbirine güvenmeyi, hata yapan arkadaşını suçlamak yerine ayağa kaldırmayı, baskı altında sakin kalmayı ve son ana kadar mücadele etmeyi de öğretiyor.

Belki de bu yüzden milyonlarca insan onları yalnızca başarılı sporcular olarak değil, örnek alınacak insanlar olarak görüyor.

Bunu en iyi, çocuklarla ve kendilerini görmek için spor salonlarını dolduran taraftarlarla buluştuklarında hissediyoruz. Maç bitiyor ama onlar için görev bitmiyor. Tribünlerde sabırla bekleyen çocuklarla tek tek ilgileniyor, imza dağıtıyor, fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyorlar. Bazen salondan en son ayrılan onlar oluyor. Belki onlar için birkaç dakikalık bir buluşma, ama o çocuk için ömür boyu unutulmayacak bir anıya dönüşüyor. Çünkü onlar, taşıdıkları formanın sadece bir spor forması olmadığını; milyonlarca çocuğun hayalini temsil ettiğini biliyor.