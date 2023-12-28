Fransa'da Çektiği Videoya Orada Yaşayan Türklerden Gelen Yorumlar Karşısında Şok Olan Kadın İsyan Etti

Yurt dışında yaşayan Türklerin ülkemize geldiklerinde yaşadıkları ülkelerle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirmelerine çok kez şahit olduk.
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Paris'te gezdiği anların videosunu paylaşan bir kadın, orada yaşayan gurbetçilerin yorumları karşısında çok şaşırdı.
Genç kadın kendisine sürekli Paris'i kötüleyen, gezdiği yerler sebebiyle yargılayan yorumlar karşısında isyan ettiği bir video çekti.
İşte o video;
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