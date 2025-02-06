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Ford Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Ford Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 00:48

Amerikalı otomobil devi Ford, Şubat ayı fiyat listelerini yayınladı. Henry Ford tarafından 1903 yılında kurulan marka, değişmeyen kalitesi ile tercih edilen otomobil üreticileri arasında yerini alıyor. Ayrıca son yıllarda Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Yenilenen fiyatları ile Şubat ayında da otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Şubat ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Şubat 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Şubat 2025 Ford Fiyat Listesi

Şubat 2025 Ford Fiyat Listesi

1903 yılından beri faaliyette olan Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerinden Yeni Puma, Şubat ayında 1.506.700 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar marka tarafından belirlenmiş olup sınırlı sayıda kampanyalar, dönemlik indirimler ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Şubat 2025

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Şubat 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium 1.506.700 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.613.500 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 1.805.800 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Şubat 2025

Ford Focus Fiyat Listesi Şubat 2025

Ford Focus Hatchback

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil 1.720.500 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.831.700 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.885.100 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active X 1.985.100 TL 

Ford Focus Sedan

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 1.811.400 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.904.100 TL

Ford Focus Station Wagon

  • Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 2.151.800 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.908.800 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.998.400 TL 

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 2.015.300 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Şubat 2025

Ford Kuga Fiyat Listesi Şubat 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.204.200 TL 

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.498.300 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.623.400 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Şubat 2025

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.817.700 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.186.200 TL

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Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Şubat 2025

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.765.400 TL 

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.123.200 TL

(MODEL YILI: 2024)

Ford Ranger Fiyat Listesi Şubat 2025

Ford Ranger Fiyat Listesi Şubat 2025

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.273.900 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.433.200 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2.800.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 3.238.700 TL

  • 4x4, 3.0l Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 3.412.600 TL

(MODEL YILI: 2024)

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Şubat 2025

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Şubat 2025

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.069.700 TL

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Select 2.790.400 TL 

  • SUV, 216KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.431.000 TL 

  • SUV, 258KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.912.100 TL

  • SUV, 358KW, Otomatik, Elektrik GT 4.270.400 TL

(MODEL YILI: 2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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