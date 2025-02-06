Ford Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil devi Ford, Şubat ayı fiyat listelerini yayınladı. Henry Ford tarafından 1903 yılında kurulan marka, değişmeyen kalitesi ile tercih edilen otomobil üreticileri arasında yerini alıyor. Ayrıca son yıllarda Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. Yenilenen fiyatları ile Şubat ayında da otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Şubat ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Şubat 2025 fiyat listesi