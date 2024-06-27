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Fenerbahçeliler Tepkili: Ozan Tufan Trabzonspor Formasını Giyip Bordo-Mavili Taraftarlara Üçlü Çektirdi

Fenerbahçeliler Tepkili: Ozan Tufan Trabzonspor Formasını Giyip Bordo-Mavili Taraftarlara Üçlü Çektirdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 12:57

Trabzonspor'un Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’den renklerine bağladığı Ozan Tufan, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon’a geldi. 29 yaşındaki orta saha, formayı giyip bordo-mavili taraftarlara üçlü çektirdi.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Trabzonspor’da John Lundstram ve Borna Barisic'in ardından anlaşmaya varılan Ozan Tufan da, İstanbul’daki sağlık kontrolü sonrası uçakla Trabzon'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Trabzonspor’da John Lundstram ve Borna Barisic'in ardından anlaşmaya varılan Ozan Tufan da, İstanbul’daki sağlık kontrolü sonrası uçakla Trabzon'a geldi.

Bordo mavililerin Hull City’den renklerine bağladığı Ozan Tufan'ı, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Bordo mavililerin Hull City’den renklerine bağladığı Ozan Tufan'ı, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Tufan, havalimanından ayrılırken taraftara üçlü çektirdi. 👇

Fenerbahçe taraftarı da eski futbolcularına tepki gösterdi 👇

Fenerbahçe taraftarı da eski futbolcularına tepki gösterdi 👇
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