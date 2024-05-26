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Fenerbahçe Taraftarı Kadıköy'de "Konyalım" Türküsüyle İstanbulspor Maçına Isınıyor!

Fenerbahçe Taraftarı Kadıköy'de "Konyalım" Türküsüyle İstanbulspor Maçına Isınıyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 18:32

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk için sezonun son haftasında evinde İstanbulspor'u yenip, lider Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Karşılaşmalar öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, hep birlikte 'Konyalım' türküsünü söyledi.

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Kadıköy'de stadyum çevresinde İstanbulspor maçını bekleyen Fenerbahçe taraftarı, "Konyalım" türküsüyle maça ısınıyor.

Kadıköy'de stadyum çevresinde İstanbulspor maçını bekleyen Fenerbahçe taraftarı, "Konyalım" türküsüyle maça ısınıyor.

İşte o anlar 👇

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