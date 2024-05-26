Fenerbahçe Taraftarı Kadıköy'de "Konyalım" Türküsüyle İstanbulspor Maçına Isınıyor!
Fenerbahçe Taraftarı Kadıköy'de "Konyalım" Türküsüyle İstanbulspor Maçına Isınıyor!
Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk için sezonun son haftasında evinde İstanbulspor'u yenip, lider Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Karşılaşmalar öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, hep birlikte 'Konyalım' türküsünü söyledi.
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Kadıköy'de stadyum çevresinde İstanbulspor maçını bekleyen Fenerbahçe taraftarı, "Konyalım" türküsüyle maça ısınıyor.
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