Fenerbahçe'nin Yıldız Golcüsü Edin Dzeko "Go Home" Mesajlarına Dayanamadı
Fenerbahçe'nin Yıldız Golcüsü Edin Dzeko "Go Home" Mesajlarına Dayanamadı
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sosyal medyada kendisine 'Go Home' yazarak evine dön çağrısında bulunan taraftarları engelledi. Tecrübeli forvet, bu tepkisinin ardından bir paylaşımla da eleştirilere cevap verdi.
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Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.
Sarı-lacivertli kulübün hangi futbolcular ile yola devam edeceği merakla beklenirken sosyal medyada dikkat çekici bir olay yaşandı.
Bu sezon attığı 21 golle takımın önce çıkan isimlerinden biri olan Dzeko'ya "Go home" yazıldı.
Taraftarlar, eleştiriler sonrası 37 yaşındaki futbolcunun herkesi tek tek engellediğini ifade etti.
Yaşananların ardından tecrübeli golcü, Genç Fenerbahçeliler'in bu paylaşımını "retweet" etti ve kendisine destek mesajları yağdı.
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