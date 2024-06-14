4 Yıllık Sözleşme İmzalandı: Fenerbahçe Yeni Sezonun İlk Transferini Karagümrük'ten Yaptı

Teknik direktörü Jose Mourinho ile sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, transferde harekete geçti. Sarı-lacivertliler, sezon içerisinde prensipte anlaştığı Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile dört yıllık sözleşme imzaladı. (Yağız Sabuncuoğlu)