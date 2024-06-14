4 Yıllık Sözleşme İmzalandı: Fenerbahçe Yeni Sezonun İlk Transferini Karagümrük'ten Yaptı
4 Yıllık Sözleşme İmzalandı: Fenerbahçe Yeni Sezonun İlk Transferini Karagümrük'ten Yaptı
Teknik direktörü Jose Mourinho ile sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, transferde harekete geçti. Sarı-lacivertliler, sezon içerisinde prensipte anlaştığı Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile dört yıllık sözleşme imzaladı. (Yağız Sabuncuoğlu)
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Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol bek ile dört yıllık sözleşme imzaladı.
Sabuncuoğlu, geçtiğimiz aylarda da Almanya doğumlu futbolcu ile prensipte anlaşıldığı ve Karagümrük'e 3 milyon euro teklif edildiğini açıklamıştı.
Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 resmi maça çıktı ve 1 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.
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