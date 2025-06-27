Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlamasında Dansı Olay Olmuştu: Mecnun Giasar, Melike Şahin'in Klibinde Yer Aldı!

Fenerbahçe Beko’nun zaferiyle sonuçlanan şampiyonluk kutlaması yalnızca kupalarla değil, sahne şovlarıyla da unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan ismi ise hiç kuşkusuz, devre arasında sahneye çıkan dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar oldu.

Ancak bu sadece bir başlangıç! Fenerbahçe’nin sahnesini sarsan Giasar, şimdi de Türk müziğinin güçlü seslerinden Melike Şahin’in yeni klibinde yer almaya hazırlanıyor!