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Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlamasında Dansı Olay Olmuştu: Mecnun Giasar, Melike Şahin'in Klibinde Yer Aldı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlamasında Dansı Olay Olmuştu: Mecnun Giasar, Melike Şahin'in Klibinde Yer Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2025 - 21:24

Fenerbahçe Beko’nun zaferiyle sonuçlanan şampiyonluk kutlaması yalnızca kupalarla değil, sahne şovlarıyla da unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan ismi ise hiç kuşkusuz, devre arasında sahneye çıkan dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar oldu. 

Ancak bu sadece bir başlangıç! Fenerbahçe’nin sahnesini sarsan Giasar, şimdi de Türk müziğinin güçlü seslerinden Melike Şahin’in yeni klibinde yer almaya hazırlanıyor!

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Fenerbahçe’nin 2024–2025 sezonundaki şampiyonluğunu kutladığı görkemli törende en çok konuşulan isimlerden biri hiç kuşkusuz Mecnun Giasar oldu.

Fenerbahçe’nin 2024–2025 sezonundaki şampiyonluğunu kutladığı görkemli törende en çok konuşulan isimlerden biri hiç kuşkusuz Mecnun Giasar oldu.

Fenerbahçe, 2025 yılının Haziran ayında Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı! Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde finalde Beşiktaş’ı geçerek şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı, 26 Haziran’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen dev bir kutlamayla taçlandı. Kutlamalarda sahne alan Hande Yener, Murat Dalkılıç, Ece Seçkin gibi isimler, gecede seyirciye keyifli anlar yaşattı.

Ancak sahneye devre arasında Hande Yener'le çıkan Giasar, dansı ve enerjisiyle şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. İddialı koreografisi ve kendine has havasıyla milyonların dikkatini çeken performansı, gecenin en çok paylaşılan anlarından biri haline geldi.

Türkiye gündemine dansıyla yerleşen dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar, beklenmedik ilgi karşısında sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu.

Türkiye gündemine dansıyla yerleşen dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar, beklenmedik ilgi karşısında sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu.

“Bu sabah uyandım ve anladım ki dün gece Türkiye'yi sallamışım 🤭 Oysa ben sadece devre arasında sahneye çıkıp ‘milyon dolarlık bir star’ gibi görünüyordum. Arkadaşlar, lütfen sakin olun. ‘Trans’ ne demekmiş bir araştırın, 2025 yılındayız. Hepimiz insanız. @fenerbahce'yi tüm kalbimle kutluyorum. Ve beni, @handeyener ile yakında yapacağımız projelerde beklemenizi öneririm. Bu şarkıyı dinlediğimde küçücük bir çocuktum, odamda dans ediyordum. Şimdi ise, ilk Grammy ödülünü alan Türk — ya da sanata saygısı olan bir ülkede bir İNSAN — hayallerini gerçekleştirdi diye neden bu kadar şok oldunuz ki?

Saygılarımla,

Mecnun Giasar 💋'

Mecnun Giasar Melike Şahin'in yeni yayınlanacak şarkısı "Beni Ancak"ın klibinde yer alacak!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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