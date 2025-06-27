Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlamasında Dansı Olay Olmuştu: Mecnun Giasar, Melike Şahin'in Klibinde Yer Aldı!
Fenerbahçe Beko’nun zaferiyle sonuçlanan şampiyonluk kutlaması yalnızca kupalarla değil, sahne şovlarıyla da unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan ismi ise hiç kuşkusuz, devre arasında sahneye çıkan dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar oldu.
Ancak bu sadece bir başlangıç! Fenerbahçe’nin sahnesini sarsan Giasar, şimdi de Türk müziğinin güçlü seslerinden Melike Şahin’in yeni klibinde yer almaya hazırlanıyor!
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Fenerbahçe’nin 2024–2025 sezonundaki şampiyonluğunu kutladığı görkemli törende en çok konuşulan isimlerden biri hiç kuşkusuz Mecnun Giasar oldu.
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Türkiye gündemine dansıyla yerleşen dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar, beklenmedik ilgi karşısında sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu.
Mecnun Giasar Melike Şahin'in yeni yayınlanacak şarkısı "Beni Ancak"ın klibinde yer alacak!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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