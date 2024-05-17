Fenerbahçe'nin Brezilyalı Voleybolcusu Ana Cristina'dan Servis Hızı Rekoru!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı Voleybolcusu Ana Cristina'dan Servis Hızı Rekoru!
Ülkemizde Fenerbahçe Opet forması giyen Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ana Cristina, Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaştıkları maçta servis rekoru kırdı.
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İlk haftası Antalya'da düzenlenen Milletler Ligi'nde Brezilya, turnuvadaki ikinci maçında Güney Kore ile karşılaştı.
Güney Amerika ekibi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ana Cristina, üçüncü sette rekora imza attı.
Brezilyalı voleybolcu, 188 km/h hızındaki servisi ile Melissa Vargas'ı geride bıraktı.
Vargas, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İsveç'e karşı kullandığı 112 km/h servis hızı ile rekoru Boskovic'in elinden almıştı. Boskovic'in servisi, 111.4 km/h idi.
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