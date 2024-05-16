Filenin Sultanları'na Göndermeli Brezilya Paylaşımı Yapan Volleyball World'e Taraftarlardan Müthiş Cevap!
Filenin Sultanları'na Göndermeli Brezilya Paylaşımı Yapan Volleyball World'e Taraftarlardan Müthiş Cevap!
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Hollanda ile karşılaşacağı maç öncesindee taraftarlar, Filenin Sultanları'na göndermeli paylaşımda bulunan Volleyball World'e tepkisini ortaya koydu. (Serkan Özen)
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dün Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Japonya'ya 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.
Aldığımız yenilgi sonrası turnuvanın resmi sosyal medya hesabından skandal bir hareket gelmişti.
Volleyball World, Brezilya Milli Takımı'nı paylaşarak "Bilenler anlayacaktır" demişti.
Hollanda maçına gelen taraftarlar, paylaşıma karekodlu yanıt verdi: Türkiye Dünya 1 numarası
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