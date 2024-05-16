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Filenin Sultanları'na Göndermeli Brezilya Paylaşımı Yapan Volleyball World'e Taraftarlardan Müthiş Cevap!

Filenin Sultanları'na Göndermeli Brezilya Paylaşımı Yapan Volleyball World'e Taraftarlardan Müthiş Cevap!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 20:03

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Hollanda ile karşılaşacağı maç öncesindee taraftarlar, Filenin Sultanları'na göndermeli paylaşımda bulunan Volleyball World'e tepkisini ortaya koydu. (Serkan Özen)

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dün Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Japonya'ya 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dün Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Japonya'ya 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Aldığımız yenilgi sonrası turnuvanın resmi sosyal medya hesabından skandal bir hareket gelmişti.

Aldığımız yenilgi sonrası turnuvanın resmi sosyal medya hesabından skandal bir hareket gelmişti.

Volleyball World, Brezilya Milli Takımı'nı paylaşarak "Bilenler anlayacaktır" demişti.

Volleyball World, Brezilya Milli Takımı'nı paylaşarak "Bilenler anlayacaktır" demişti.
twitter.com

Hollanda maçına gelen taraftarlar, paylaşıma karekodlu yanıt verdi: Türkiye Dünya 1 numarası

Hollanda maçına gelen taraftarlar, paylaşıma karekodlu yanıt verdi: Türkiye Dünya 1 numarası
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