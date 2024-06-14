Fenerbahçe’nin Avusturya Kampında Yapacağı Hazırlık Maçlarının Tarihleri Belli Oldu!
Fenerbahçe’nin Avusturya Kampında Yapacağı Hazırlık Maçlarının Tarihleri Belli Oldu!
İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki hazırlık programı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, Avusturya'ya gidecek ve burada üç karşılaşma oynayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024-25 sezonuna 22 Haziran tarihinde İstanbul'da başlayacak olan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Avusturya'ya gideceği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçları yapılacağı belirtildi.
Maç tarihleri ise şu şekilde:
Mourinho yönetimindeki ekip, son maçın hemen ardından İstanbul'a dönecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın