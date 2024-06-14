Fenerbahçe’nin Avusturya Kampında Yapacağı Hazırlık Maçlarının Tarihleri Belli Oldu!

İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki hazırlık programı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, Avusturya'ya gidecek ve burada üç karşılaşma oynayacak.