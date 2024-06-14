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Fenerbahçe’nin Avusturya Kampında Yapacağı Hazırlık Maçlarının Tarihleri Belli Oldu!

Fenerbahçe’nin Avusturya Kampında Yapacağı Hazırlık Maçlarının Tarihleri Belli Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 11:30

İsmail Kartal ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki hazırlık programı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, Avusturya'ya gidecek ve burada üç karşılaşma oynayacak.

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2024-25 sezonuna 22 Haziran tarihinde İstanbul'da başlayacak olan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Avusturya'ya gideceği açıklandı.

2024-25 sezonuna 22 Haziran tarihinde İstanbul'da başlayacak olan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Avusturya'ya gideceği açıklandı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçları yapılacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçları yapılacağı belirtildi.
media.fenerbahce.org

Maç tarihleri ise şu şekilde:

Maç tarihleri ise şu şekilde:
media.fenerbahce.org

6 Temmuz Cumartesi:

10 Temmuz Çarşamba:

  • Fenerbahçe - Hajduk Split

  • 19:00

  • Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

  • Fenerbahçe - Strasbourg

  • 18:30

  • Merkur Arena

Mourinho yönetimindeki ekip, son maçın hemen ardından İstanbul'a dönecek.

Mourinho yönetimindeki ekip, son maçın hemen ardından İstanbul'a dönecek.
media.fenerbahce.org
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