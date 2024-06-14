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Amedspor'a İmza Atan Teknik Direktör Ersun Yanal ile Taraftar Arasındaki Diyalog Herkesi Gülümsetti

Amedspor'a İmza Atan Teknik Direktör Ersun Yanal ile Taraftar Arasındaki Diyalog Herkesi Gülümsetti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 10:22

2. Lig'i şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi Amedspor, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe'yi ve Milli Takım'ı da çalıştıran Ersun Yanal'ı getirdi. Kulüp, tecrübeli teknik direktör için imza töreni düzenledi. Törende bir taraftarın Yanal'a sözleri, sosyal medyada büyük dikkat çekti.

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Trendyol 1. Lig’e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığını duyurmuştu.

Trendyol 1. Lig’e yükselen Amedspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşıldığını duyurmuştu.

Dün öğlen saatlerinde Diyarbakır’a gelen Ersun Yanal, Amedspor ile sözleşme imzaladı.

Dün öğlen saatlerinde Diyarbakır’a gelen Ersun Yanal, Amedspor ile sözleşme imzaladı.

Taraftarlar, Yanal için düzenlenen imza törenine yoğun ilgi gösterirken törendeki bir konuşma, sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

Taraftarlar, Yanal için düzenlenen imza törenine yoğun ilgi gösterirken törendeki bir konuşma, sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

Yanal'ın "İşlerimiz vardı, hallettik. Sonra buraya geldik, imza töreni yapacağız. Ama Diyarbakır'a çok geldim" sözlerine bir taraftar, "Hele sen bir suyumuzu iç, yemeğimizi ye. Daha buradan gitmezsin" diyerek karşılık verdi.

Yanal'ın "İşlerimiz vardı, hallettik. Sonra buraya geldik, imza töreni yapacağız. Ama Diyarbakır'a çok geldim" sözlerine bir taraftar, "Hele sen bir suyumuzu iç, yemeğimizi ye. Daha buradan gitmezsin" diyerek karşılık verdi.

İşte o anlar 👇

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