Amedspor'a İmza Atan Teknik Direktör Ersun Yanal ile Taraftar Arasındaki Diyalog Herkesi Gülümsetti

2. Lig'i şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi Amedspor, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe'yi ve Milli Takım'ı da çalıştıran Ersun Yanal'ı getirdi. Kulüp, tecrübeli teknik direktör için imza töreni düzenledi. Törende bir taraftarın Yanal'a sözleri, sosyal medyada büyük dikkat çekti.