Fenerbahçe İstedi Galatasaray Alıyor: Michy Batshuayi İçin Kesenin Ağzı Açıldı

Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Son gelişmeye göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi Sarı Kırmızılıların kadrosuna geçiş yapmak üzere. 30 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon boyunca 25 gol atıp 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.