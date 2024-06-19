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Fenerbahçe İstedi Galatasaray Alıyor: Michy Batshuayi İçin Kesenin Ağzı Açıldı

Fenerbahçe İstedi Galatasaray Alıyor: Michy Batshuayi İçin Kesenin Ağzı Açıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 16:13 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 16:58

Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Son gelişmeye göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi Sarı Kırmızılıların kadrosuna geçiş yapmak üzere. 30 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon boyunca 25 gol atıp 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

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Sarı Kırmızılı kulüp, Belçikalı golcüyü takıma katmak için adımlarını hızlandırdı.

Sarı Kırmızılı kulüp, Belçikalı golcüyü takıma katmak için adımlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'nin de oyuncuyu kaybetmek istemediği biliniyordu ancak, Galatasaray transferi olumlu sonuçlandırmak için bir hayli kararlı gibi görünüyor.

Fenerbahçe'nin de oyuncuyu kaybetmek istemediği biliniyordu ancak, Galatasaray transferi olumlu sonuçlandırmak için bir hayli kararlı gibi görünüyor.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; Sarı Kırmızılılar, Belçikalı golcüyü kadrolarına katmak için yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro da imza parası teklif etti.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; Sarı Kırmızılılar, Belçikalı golcüyü kadrolarına katmak için yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro da imza parası teklif etti.

Fenerbahçe'nin önerisi ise 3 yıllık sözleşme, 1 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro yıllık ücret.

Fenerbahçe'nin önerisi ise 3 yıllık sözleşme, 1 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro yıllık ücret.

Cimbom'un yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, Batshuayi transfer iddiası taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda.

Cimbom'un yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, Batshuayi transfer iddiası taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda.
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Hainlik diyen de var,

Hainlik diyen de var,
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Gözümden düştü diyen de.

Gözümden düştü diyen de.
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Destekleyenler de oldu.

Destekleyenler de oldu.
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