Fenerbahçe İstedi Galatasaray Alıyor: Michy Batshuayi İçin Kesenin Ağzı Açıldı
Fenerbahçe İstedi Galatasaray Alıyor: Michy Batshuayi İçin Kesenin Ağzı Açıldı
Galatasaray, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Son gelişmeye göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi Sarı Kırmızılıların kadrosuna geçiş yapmak üzere. 30 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon boyunca 25 gol atıp 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
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Sarı Kırmızılı kulüp, Belçikalı golcüyü takıma katmak için adımlarını hızlandırdı.
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Fenerbahçe'nin de oyuncuyu kaybetmek istemediği biliniyordu ancak, Galatasaray transferi olumlu sonuçlandırmak için bir hayli kararlı gibi görünüyor.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; Sarı Kırmızılılar, Belçikalı golcüyü kadrolarına katmak için yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro da imza parası teklif etti.
Fenerbahçe'nin önerisi ise 3 yıllık sözleşme, 1 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro yıllık ücret.
Cimbom'un yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, Batshuayi transfer iddiası taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda.
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Hainlik diyen de var,
Gözümden düştü diyen de.
Destekleyenler de oldu.
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