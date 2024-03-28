Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Fenerbahçe'den Ayrılıyor mu? Magdalena Stysiak'ın Transfer Açıklaması Taraftarların Kafasını Karıştırdı

Fenerbahçe'den Ayrılıyor mu? Magdalena Stysiak'ın Transfer Açıklaması Taraftarların Kafasını Karıştırdı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.03.2024 - 20:34

Fenerbahçe Opet'in pasör çaprazı Magdalena Stysiak, geleceğine dair konuştu. Polonyalı voleybolcu, yeni sezonda da İstanbul'da kalacağını ifade ederken bir yandan sarı-lacivertli taraftarları düşündürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Stysiak'ın geleceği son günlerde oldukça merak edilen bir konu haline gelmişti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Stysiak'ın geleceği son günlerde oldukça merak edilen bir konu haline gelmişti.

Sezon başında sarı-lacivertli kulübe katılan Polonyalı, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Sezon başında sarı-lacivertli kulübe katılan Polonyalı, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

TVP Sport'a konuşan Stysiak, "Gelecek sezon Türkiye'de kalma şansınız?" sorusuna " Kesinlikle Türkiye'de kalacağım." dedi

TVP Sport'a konuşan Stysiak, "Gelecek sezon Türkiye'de kalma şansınız?" sorusuna " Kesinlikle Türkiye'de kalacağım." dedi

24 yaşındaki voleybolcu, "İstanbul'da mı?" sorusuna ise "Evet, İstanbul'da kalacağım, ama daha fazla ayrıntı veremem." diyerek yanıt verdi.

24 yaşındaki voleybolcu, "İstanbul'da mı?" sorusuna ise "Evet, İstanbul'da kalacağım, ama daha fazla ayrıntı veremem." diyerek yanıt verdi.

Stysiak'ın bu sözleri, sarı-lacviertli taraftarların aklında soru işareti bıraktı 👇

Stysiak'ın bu sözleri, sarı-lacviertli taraftarların aklında soru işareti bıraktı 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?