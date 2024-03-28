Fenerbahçe'den Ayrılıyor mu? Magdalena Stysiak'ın Transfer Açıklaması Taraftarların Kafasını Karıştırdı
Fenerbahçe'den Ayrılıyor mu? Magdalena Stysiak'ın Transfer Açıklaması Taraftarların Kafasını Karıştırdı
Fenerbahçe Opet'in pasör çaprazı Magdalena Stysiak, geleceğine dair konuştu. Polonyalı voleybolcu, yeni sezonda da İstanbul'da kalacağını ifade ederken bir yandan sarı-lacivertli taraftarları düşündürdü.
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Stysiak'ın geleceği son günlerde oldukça merak edilen bir konu haline gelmişti.
Sezon başında sarı-lacivertli kulübe katılan Polonyalı, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
TVP Sport'a konuşan Stysiak, "Gelecek sezon Türkiye'de kalma şansınız?" sorusuna " Kesinlikle Türkiye'de kalacağım." dedi
24 yaşındaki voleybolcu, "İstanbul'da mı?" sorusuna ise "Evet, İstanbul'da kalacağım, ama daha fazla ayrıntı veremem." diyerek yanıt verdi.
Stysiak'ın bu sözleri, sarı-lacviertli taraftarların aklında soru işareti bıraktı 👇
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