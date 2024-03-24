Finale Yükselen Eczacıbaşı Dynavit'te Hande Baladın Maç Sonunda Gözyaşlarına Boğuldu
Finale Yükselen Eczacıbaşı Dynavit'te Hande Baladın Maç Sonunda Gözyaşlarına Boğuldu
Kaynak: https://twitter.com/Serkanozeen
Kupa Voley yarı final mücadelesinde sonucu merakla beklenen maçta kazanan taraf Eczacıbaşı Dynavit oldu. Turuncu-beyazlılar, Vakıfbank'ı mağlup etti. Maç sonunda Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın gözyaşlarına hakim olamadı.
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2024 Axa Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı 25-18, 25-23, 22-25, 24-26 ve 15-12‘lik set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmaya Tijana Boskovic damga vurdu. Sırp yıldız, maçı 40 sayı ile tamamladı.
Bir başka dikkat çeken performans da Hande Baladın'dan geldi. Milli voleybolcu, 19 sayılık katkısıyla galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Baladın, gözyaşlarını tutamadı.
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