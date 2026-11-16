Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a Maaş Göndermesi: "Yerli ve Milli Olduğu İçin Para Türkiye'de Kalacak"

Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup'un son maçında Fransa'ya Bordeaux'da 2-1 yenilerek grubu altı mağlubiyetle puansız kapattı. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçta da Belçika'ya 2-1 yenilmişti. Altaylı, köşe yazısına bu iki sonucu ironik bir dille değerlendirerek başladı:

'Milli takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesinin memleket açısından ne kadar hayırlı olduğunu gördük. Milli takımın başında Montella kalmış olsa son iki maçtan 0 puan alacaktık. Sergen gelince de son iki maçtan 0 puan aldık.'