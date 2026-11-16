Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a Maaş Göndermesi: "Yerli ve Milli Olduğu İçin Para Türkiye'de Kalacak"
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesindeki köşe yazısında UEFA Uluslar Ligi'ni 0 puanla kapatan A Milli Takım'ı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı eleştirdi. Altaylı, Montella görevde kalsaydı da son iki maçtan puan alınamayacağını söyledi. Yalçın'ın 2,5 milyon euroluk maaşını ise 'yerli ve milli' göndermesiyle yorumladı.
Fatih Altaylı: "Montella kalsaydı da son iki maçtan 0 puan alacaktık."
Altaylı'ya göre değişikliğin tek faydası paranın Türkiye'de kalması oldu.
FAtih Altaylı, Montella'ya ödenen tazminatı da hatırlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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