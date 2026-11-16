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Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a Maaş Göndermesi: "Yerli ve Milli Olduğu İçin Para Türkiye'de Kalacak"

Fatih Altaylı'dan Sergen Yalçın'a Maaş Göndermesi: "Yerli ve Milli Olduğu İçin Para Türkiye'de Kalacak"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 14:28
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesindeki köşe yazısında UEFA Uluslar Ligi'ni 0 puanla kapatan A Milli Takım'ı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı eleştirdi. Altaylı, Montella görevde kalsaydı da son iki maçtan puan alınamayacağını söyledi. Yalçın'ın 2,5 milyon euroluk maaşını ise 'yerli ve milli' göndermesiyle yorumladı.

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Fatih Altaylı: "Montella kalsaydı da son iki maçtan 0 puan alacaktık."

Fatih Altaylı: "Montella kalsaydı da son iki maçtan 0 puan alacaktık."

Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup'un son maçında Fransa'ya Bordeaux'da 2-1 yenilerek grubu altı mağlubiyetle puansız kapattı. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçta da Belçika'ya 2-1 yenilmişti. Altaylı, köşe yazısına bu iki sonucu ironik bir dille değerlendirerek başladı:

'Milli takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesinin memleket açısından ne kadar hayırlı olduğunu gördük. Milli takımın başında Montella kalmış olsa son iki maçtan 0 puan alacaktık. Sergen gelince de son iki maçtan 0 puan aldık.'

Altaylı'ya göre değişikliğin tek faydası paranın Türkiye'de kalması oldu.

Altaylı'ya göre değişikliğin tek faydası paranın Türkiye'de kalması oldu.

Altaylı, teknik direktör değişikliğinin memlekete ne gibi bir hayır getirdiğini kendi sorusuyla açıkladı. Yazısında, Montella'nın yıllık 2,2 milyon euro aldığını, Yalçın'ın ise 2,5 milyon euro alacağını belirtti:

'Peki hayır bunun neresinde diye soracak olursanız. En azından para yurt dışına çıkmadı. Türkiye'de kaldı. Montella'ya yıllık 2,2 milyon euro veriliyordu, Sergen 2,5 milyon euro alacak. Ama 'yerli ve milli' olduğu için para Türkiye'de kalacak.'

FAtih Altaylı, Montella'ya ödenen tazminatı da hatırlattı.

FAtih Altaylı, Montella'ya ödenen tazminatı da hatırlattı.

Altaylı yazısını, Montella'nın sözleşmesi bitmeden görevden alınması nedeniyle ödenen tazminat hatırlatmasıyla bitirdi:

'Tabii Montella'ya sözleşmesi bitmeden görevine son verdiğimiz için ödediğimiz 1 milyon euroluk tazminat da var ama olsun 2,2'den iyidir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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