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Fahriye Evcen'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Fosforlu 4x4'ü Goygoycuların Radarına Takıldı

Fahriye Evcen'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Fosforlu 4x4'ü Goygoycuların Radarına Takıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 17:41

Fahriye Evcen, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı. Karlar içinde lüks aracının önünde verdiği pozla dikkat çeken güzel oyuncunun 4x4 arazi tipi kamyonu olay oldu. Fosforlu rengiyle göz kamaştıran milyonluk araç, bir kesimin hayranlığını kazanırken, bir kesim tarafından da alay konusu oldu. “Çöp kamyonu gibi”, “Belediye aracı mı bu?” diyenler sosyal medyada yorum yağdırdı. Araç için konuşulan rakam ise dudak uçuklatacak cinsten.

Gelin tüm detaylara birlikte bakalım…

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit…

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit…

2017 yılında dillere destan bir düğünle evlenen çift, o günden beri hem aşkları hem de yaşantılarıyla gündemde. Oğulları Karan ve Kerem ile birlikte mutlu bir aile tablosu çizen çift sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Fahriye Evcen kariyerinde ara ara molalar verse de son yıllarda daha çok paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Fahriye Evcen kariyerinde ara ara molalar verse de son yıllarda daha çok paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Özellikle tarzı, güzelliği ve aile hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu, bu kez arabasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Biliyorsunuz ki Burak Özçivit tam bir araba koleksiyoneri.

Biliyorsunuz ki Burak Özçivit tam bir araba koleksiyoneri.

Geçtiğimiz aylarda 20 milyon TL’lik spor arabasıyla gündeme gelmiş, aracı sosyal medyada olay olmuştu. O dönem “Bu hobi biraz pahalı” yorumlarıyla çok konuşulan Burak, “Benim hobim, yapacak bir şey yok” diyerek koleksiyonuna yeni eklemeler yapacağının da sinyalini vermişti.

Burak Özçivit’in bu tutkusu eşine de yansımış olacak ki, Fahriye Evcen de “Ben de seviyorum” diyerek bu ilgiye destek verdiğini açıklamıştı.

Burak Özçivit’in bu tutkusu eşine de yansımış olacak ki, Fahriye Evcen de “Ben de seviyorum” diyerek bu ilgiye destek verdiğini açıklamıştı.

Ve işte şimdi o da fosforlu bir 4x4 arazi kamyonuyla gündemde. Evcen, son olarak karlar içinde, fosforlu renkli 4x4 lüks aracıyla verdiği pozları Instagram’da paylaştı. Arazi tipi devasa kamyonu ve iddialı duruşuyla göz dolduran oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

Ama bu paylaşım sadece aracın ihtişamıyla değil, aynı zamanda gelen yorumlarla da olay oldu.

Ama bu paylaşım sadece aracın ihtişamıyla değil, aynı zamanda gelen yorumlarla da olay oldu.

Özellikle aracın fosforlu rengi dikkatleri üzerine çekerken, bazı kullanıcılar lüks aracı beğenirken bazıları da alay konusu yaptı.

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Araç için konuşulan rakam ise 5 milyon TL civarı.

Araç için konuşulan rakam ise 5 milyon TL civarı.

Lüks Mercedes marka arazi aracının, özel taleplere göre fiyatının değiştiği söylenirken, bazı eski modellerin bile 5 milyon TL ve üzerine çıktığı belirtildi.

Ama asıl olay olan arabanın rengi ve tipi oldu. Araç için gelen bazı yorumlar sosyal medyada viral oldu.

Ama asıl olay olan arabanın rengi ve tipi oldu. Araç için gelen bazı yorumlar sosyal medyada viral oldu.

Ama Özçivit çifti için fosforlu renk aşkı yeni bir şey değil. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde kayak tatilinden yaptıkları paylaşımlarında da fosforlu kayak kıyafetleri giymişlerdi. O fotoğraflar da sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Şimdi ise bu fosforlu aşk, arabalarına da yansımış gibi!

Şimdi ise bu fosforlu aşk, arabalarına da yansımış gibi!

Görünen o ki çift sıradan seçimler yapmayı pek sevmiyor. Peki sizce Fahriye Evcen’in yeni arabası şık mı, yoksa fazla abartılı mı? 5 milyon TL bu araç için fazla mı? Sizi yorumlara beklerken, Instagram'dan gelen yorumları da şöyle bırakıyoruz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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