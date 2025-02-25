Fahriye Evcen'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Fosforlu 4x4'ü Goygoycuların Radarına Takıldı
Fahriye Evcen'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Fosforlu 4x4'ü Goygoycuların Radarına Takıldı
Fahriye Evcen, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı. Karlar içinde lüks aracının önünde verdiği pozla dikkat çeken güzel oyuncunun 4x4 arazi tipi kamyonu olay oldu. Fosforlu rengiyle göz kamaştıran milyonluk araç, bir kesimin hayranlığını kazanırken, bir kesim tarafından da alay konusu oldu. “Çöp kamyonu gibi”, “Belediye aracı mı bu?” diyenler sosyal medyada yorum yağdırdı. Araç için konuşulan rakam ise dudak uçuklatacak cinsten.
Gelin tüm detaylara birlikte bakalım…
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit…
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Fahriye Evcen kariyerinde ara ara molalar verse de son yıllarda daha çok paylaşımlarıyla konuşuluyor.
Biliyorsunuz ki Burak Özçivit tam bir araba koleksiyoneri.
Burak Özçivit’in bu tutkusu eşine de yansımış olacak ki, Fahriye Evcen de “Ben de seviyorum” diyerek bu ilgiye destek verdiğini açıklamıştı.
Ama bu paylaşım sadece aracın ihtişamıyla değil, aynı zamanda gelen yorumlarla da olay oldu.
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Araç için konuşulan rakam ise 5 milyon TL civarı.
Ama asıl olay olan arabanın rengi ve tipi oldu. Araç için gelen bazı yorumlar sosyal medyada viral oldu.
Şimdi ise bu fosforlu aşk, arabalarına da yansımış gibi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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