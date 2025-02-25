Fahriye Evcen'in Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Fosforlu 4x4'ü Goygoycuların Radarına Takıldı

Görünen o ki çift sıradan seçimler yapmayı pek sevmiyor. Peki sizce Fahriye Evcen’in yeni arabası şık mı, yoksa fazla abartılı mı? 5 milyon TL bu araç için fazla mı? Sizi yorumlara beklerken, Instagram'dan gelen yorumları da şöyle bırakıyoruz: