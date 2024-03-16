Bomba İddia! Eylem Tok'un New York'ta Çekilen Fotoğrafları Kasıtlı Olarak mı Servis Edildi?

Twitter'de iğrenç başlıklar, tehditler, '31 zincirleri başlatmalar' vs. Bu kampanyanın başarısı.

Aralarında bu tür kampanyalar başlatmak için aracılarla para alanlar da var.

Unutmayın ki Eylem Tok'un oğlunun o araçta çok önemli bir medya patronunun oğlu ile birlikte bulunduğu iddiaları da var.

Ve bu kadın elini kolunu sallaya sallaya ülkeden kaçıyor.

Hem de kusursuz gibi görünen bir plân dahilinde.

Önce ABD'ye uçmuyor.

Önce Mısır ve sonra ABD...

Yani kurguyu sağlam yapıyor.

Sonra bir de bakıyoruz Eylem Tok'un NewYork'taki fotoğrafları hemen çekiliyor yani NewYork sokaklarında konumları anında tespit edilmiş ve bu fotoğraf daha çekilir çekilmez sosyal medyaya atılıyor. Dakikasında!

Yapılan açıklamalar da şöyle:

'Eylem Tok'un bindiği taksiye tükürenler oldu, insanlar onkarı takip ettiler, küfür ettiler'

Meali şu:

NewYork'ta bile o kadar mağdur durumdalar ki, Türkiye'ye gelirlerse kesinlikle linç edilirler.

Yani algı böyle.

Bu algıyı ABD yasaları gereği kendilerinin ABD de kalmaları için başarılı şekilde yürüttüklerini düşünüyorum.

Bu fotoğraf tam da bu algı için servis edilmiş.

Çocuğun gülüşünden, annesinin kıyafetine kadar ve fotoğrafın açısına kadar herşey iyi seçilmiş.

Ancak bu oyun bozulmalı.