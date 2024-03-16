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Bomba İddia! Eylem Tok'un New York'ta Çekilen Fotoğrafları Kasıtlı Olarak mı Servis Edildi?

Bomba İddia! Eylem Tok'un New York'ta Çekilen Fotoğrafları Kasıtlı Olarak mı Servis Edildi?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.03.2024 - 11:42

Türkiye günlerdir tek bir olayı konuşuyor. 17 yaşındaki Timur Cihantimur ehliyetsiz bir şekilde lüks aracıyla beş kişiyi yaralamış, yaralanan vatandaşlardan biri hayatını kaybetmişti. Kazadan çok annenin ifadeleri ve oğlunu önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırması konuşuldu. New York'tan servis edilen bir fotoğraf hakkında ise ilginç bir teori ortaya atıldı.

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Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından anne oğul "tatile gider gibi" Mısır'a kaçmış, oradan da ABD'ye geçmişti.

Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından anne oğul "tatile gider gibi" Mısır'a kaçmış, oradan da ABD'ye geçmişti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre ABD saatiyle 17:30 civarında New York'ta görüntülenmişlerdi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre ABD saatiyle 17:30 civarında New York'ta görüntülenmişlerdi.

New York'ta çekilen görüntülerde ikilinin rahat tavırları dikkat çekti.

New York'ta çekilen görüntülerde ikilinin rahat tavırları dikkat çekti.

Gazeteci Bahar Feyzan ise etraftaki Türklerin Eylem Tok'a tepki gösterdiği, hatta yüzlerini tükürdüklerini öne sürdü.

Gazeteci Bahar Feyzan ise etraftaki Türklerin Eylem Tok'a tepki gösterdiği, hatta yüzlerini tükürdüklerini öne sürdü.

Araştırmacı yazar Erkan Trükten ise bu fotoğrafların komplo olduğunu öne sürdü...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten ise bu fotoğrafların komplo olduğunu öne sürdü...

'Evet akıl sahiplerinin de bildiği üzere bu fotoğraflar bilinçli servis edildi.

Bu, kendilerinin servisi.

ABD yargısına, kendilerinin can güvendiklerinin tehlikede olduğunu gösteren linç kampanyaları gerekiyordu.

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İddia sahibine göre Twitter'da Eylem Tok hakkında sık sık atılan cinsel içerikli paylaşımlar da planlıydı.

İddia sahibine göre Twitter'da Eylem Tok hakkında sık sık atılan cinsel içerikli paylaşımlar da planlıydı.

Twitter'de iğrenç başlıklar, tehditler, '31 zincirleri başlatmalar' vs. Bu kampanyanın başarısı.

Aralarında bu tür kampanyalar başlatmak için aracılarla para alanlar da var.

Unutmayın ki Eylem Tok'un oğlunun o araçta çok önemli bir medya patronunun oğlu ile birlikte bulunduğu iddiaları da var.

Ve bu kadın elini kolunu sallaya sallaya ülkeden kaçıyor.

Hem de kusursuz gibi görünen bir plân dahilinde.

Önce ABD'ye uçmuyor.

Önce Mısır ve sonra ABD...

Yani kurguyu sağlam yapıyor.

Sonra bir de bakıyoruz Eylem Tok'un NewYork'taki fotoğrafları hemen çekiliyor yani NewYork sokaklarında konumları anında tespit edilmiş ve bu fotoğraf daha çekilir çekilmez sosyal medyaya atılıyor. Dakikasında!

Yapılan açıklamalar da şöyle:

'Eylem Tok'un bindiği taksiye tükürenler oldu, insanlar onkarı takip ettiler, küfür ettiler'

Meali şu:

NewYork'ta bile o kadar mağdur durumdalar ki, Türkiye'ye gelirlerse kesinlikle linç edilirler.

Yani algı böyle.

Bu algıyı ABD yasaları gereği kendilerinin ABD de kalmaları için başarılı şekilde yürüttüklerini düşünüyorum.

Bu fotoğraf tam da bu algı için servis edilmiş.

Çocuğun gülüşünden, annesinin kıyafetine kadar ve fotoğrafın açısına kadar herşey iyi seçilmiş.

Ancak bu oyun bozulmalı.

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