Bomba İddia! Eylem Tok'un New York'ta Çekilen Fotoğrafları Kasıtlı Olarak mı Servis Edildi?
Bomba İddia! Eylem Tok'un New York'ta Çekilen Fotoğrafları Kasıtlı Olarak mı Servis Edildi?
Türkiye günlerdir tek bir olayı konuşuyor. 17 yaşındaki Timur Cihantimur ehliyetsiz bir şekilde lüks aracıyla beş kişiyi yaralamış, yaralanan vatandaşlardan biri hayatını kaybetmişti. Kazadan çok annenin ifadeleri ve oğlunu önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırması konuşuldu. New York'tan servis edilen bir fotoğraf hakkında ise ilginç bir teori ortaya atıldı.
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Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından anne oğul "tatile gider gibi" Mısır'a kaçmış, oradan da ABD'ye geçmişti.
Cumhuriyet'ten Mehmet Oktay Buğa'nın özel haberine göre ABD saatiyle 17:30 civarında New York'ta görüntülenmişlerdi.
New York'ta çekilen görüntülerde ikilinin rahat tavırları dikkat çekti.
Gazeteci Bahar Feyzan ise etraftaki Türklerin Eylem Tok'a tepki gösterdiği, hatta yüzlerini tükürdüklerini öne sürdü.
Araştırmacı yazar Erkan Trükten ise bu fotoğrafların komplo olduğunu öne sürdü...
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İddia sahibine göre Twitter'da Eylem Tok hakkında sık sık atılan cinsel içerikli paylaşımlar da planlıydı.
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