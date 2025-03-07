Evliliğe Ne Kadar Yakınsın?
Evliliğe Ne Kadar Yakınsın?
Evlilik, hayatın önemli bir dönüm noktasıdır. Kimi için hayattaki en büyük hayallerden biri, kimi içinse biraz daha uzak bir fikir olabilir. Peki, sen evliliğe ne kadar yakınsın? Hayallerinde beyaz gelinlik, damatlık var mı, yoksa henüz o yola adım atmaya hazır değil misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. İlişkide evlilik konusu açıldığında ne yaparsın?
3. Ailenden biri sana evlenme konusunu sorsa ne hissedersin?
4. İlişkinin bir sonraki aşamaya geçmesinden korkar mısın?
5. Evlilikle ilgili en çok neyi önemsiyorsun?
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6. Evli olan arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun?
7. Evliliğin bir ilişkiyi değiştireceğine inanıyor musun?
8. Evlilik planları yapmaya başlasan, en çok neyi heyecanla beklerdin?
9. Evlenmek istediğin kişide ne ararsın?
Sen evliliğe çok yakınsın!
Sen evliliğe ne yakınsın ne de uzak!
Evlilik sana çok uzak!
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