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Evliliğe Ne Kadar Yakınsın?

Evliliğe Ne Kadar Yakınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 13:01

Evlilik, hayatın önemli bir dönüm noktasıdır. Kimi için hayattaki en büyük hayallerden biri, kimi içinse biraz daha uzak bir fikir olabilir. Peki, sen evliliğe ne kadar yakınsın? Hayallerinde beyaz gelinlik, damatlık var mı, yoksa henüz o yola adım atmaya hazır değil misin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. İlişkide evlilik konusu açıldığında ne yaparsın?

3. Ailenden biri sana evlenme konusunu sorsa ne hissedersin?

4. İlişkinin bir sonraki aşamaya geçmesinden korkar mısın?

5. Evlilikle ilgili en çok neyi önemsiyorsun?

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6. Evli olan arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun?

7. Evliliğin bir ilişkiyi değiştireceğine inanıyor musun?

8. Evlilik planları yapmaya başlasan, en çok neyi heyecanla beklerdin?

9. Evlenmek istediğin kişide ne ararsın?

Sen evliliğe çok yakınsın!

Senin için evlilik, hayatta atmak istediğin önemli bir adım ve bu konuda kendini oldukça istekli hissediyorsun. Hayatındaki kişiyle bir ömür boyu birlikte olma fikri, sana heyecan veriyor. Bu sadece romantik bir bağlılık değil; aynı zamanda aile kurmanın, sorumlulukları paylaşmanın ve bir bütün olarak hayata adım atmanın bir simgesi. Sen, evliliği aşkın en güçlü ifadesi olarak görenlerdensin. Bu düşünceler, senin olgun bir birey olduğunu ve sorumluluklar konusunda çekinmediğini gösteriyor. Maddi ve manevi olarak birine destek olmanın, hayatını biriyle paylaşmanın getirdiği yükümlülükleri üstlenmeye hazırsın. Zaten bu yüzden, evlilik senin için bir hayal değil, somut bir hedef haline gelmiş durumda. Evlilikle ilgili detayları düşünmeye başlamış olabilir, düğün organizasyonlarından balayına kadar pek çok şeyi zihninde canlandırıyor olabilirsin. Ayrıca, bir aile kurmanın da senin için önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Çocuk sahibi olmak, gelecekte sevdiğin kişiyle bir yuva kurmak ve hayatı onunla paylaşmak senin için büyük bir mutluluk kaynağı. Ancak, unutmaman gereken bir şey var: Acele etmene gerek yok. Hazır olsan bile, her şeyin zamanında ve doğru kişiyle olmasına dikkat etmelisin. Aceleci davranmak yerine, hayatın tadını çıkararak adım adım bu yola ilerlemek seni daha mutlu edebilir.

Sen evliliğe ne yakınsın ne de uzak!

Evlilik senin için mümkün ve mantıklı bir seçenek, ama hemen yarın olmasını beklemiyorsun. Şu anki hayatında dengeyi bulmak, ilişkinde uyumu sağlamak ve geleceği birlikte planlamak senin için önemli. Sen evliliği, romantizmin en üst noktası ve birlikte bir hayat kurma fırsatı olarak görüyorsun, ancak bu adımı atarken acele etmeyi tercih etmiyorsun. Doğru zaman geldiğinde evliliği doğal bir süreç olarak kabul edeceksin, ama şimdilik daha çok birbirinizi tanımak ve hayatın tadını çıkarmak istiyorsun. İlişkinin ilerleyip evliliğe gitmesi seni korkutmuyor, ancak evlilik senin için şu an hayatın en önemli konusu olmayabilir. Sen, bir ilişkiye sağlıklı bir şekilde yaklaşarak geleceği sağlam temeller üzerine kurmayı tercih eden birisin. Bu nedenle, evlilik için doğru zamanı beklemek senin için oldukça normal. Sabırlı olmak, ilişkide güvenin ve sevginin daha da sağlamlaşmasını sağlayacak ve böylece evliliğe adım attığında daha mutlu ve huzurlu bir süreç yaşayacaksın. Evliliği bir gün düşünsen bile, şimdilik daha çok kendine ve partnerine zaman vermek, ilişkinizin keyfini çıkarmak sana daha mantıklı geliyor. İleride bu konuda fikrin değişebilir, ama şu an için hayatındaki diğer önceliklere odaklanmayı tercih ediyorsun. Evlilik senin için doğru kişi ve doğru zamanla mümkün olacaktır. Zamanı geldiğinde, kendini hazır hissedeceksin ve bu adımı atmaktan keyif alacaksın.

Evlilik sana çok uzak!

Evlilik düşüncesi sana şu anda oldukça uzak görünüyor. Senin için bir ilişki, öncelikle eğlence, macera ve birbirini keşfetme üzerine kurulu. Hayatında şu anda evlilik gibi büyük bir adım atmayı planlamıyorsun çünkü ilişkilerde bağımsızlık ve özgürlüğü daha çok önemsiyor gibisin. Hayatındaki insanla evlenmek yerine daha çok anı yaşamayı, birbirinizi tanımayı ve spontane deneyimlerin peşinden gitmeyi tercih ediyorsun. Evliliğin getirdiği büyük sorumluluklar, planlamalar ve uzun vadeli bağlılıklar seni biraz korkutabilir. Bu yüzden, şu an için evliliği düşünecek bir aşamada olmayabilirsin. Kendini özgür ve bireysel bir hayat yaşarken daha mutlu hissediyorsun ve belki de hayatın bu döneminde yeni deneyimler kazanmayı, daha fazla gezip görmeyi öncelik olarak görüyorsun. Evlilik gibi büyük bir bağlılık, şu anda senin istediğin bir şey olmayabilir ve bu oldukça doğal. Ancak, hayatın farklı dönemlerinde farklı şeyler hissetmek de mümkündür. Belki ilerleyen yıllarda fikirlerin değişebilir ve evliliğe daha sıcak bakabilirsin. Şu an için kendini bir şeye zorlamadan, hayatı keyifle yaşamak, ilişkilerde derinleşmek yerine yüzeysel kalmayı tercih etmek seni mutlu ediyor. Fakat eğer bir gün evliliği düşünürsen, bunun için hala bolca zamanın olduğunu bilmek de rahatlatıcı olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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